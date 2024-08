Quase meia tonelada de heroína apreendida no porto de Burgas

De Euronews com AP & EBU

Trata-se da maior quantidade de substâncias estupefacientes apreendidas no território de Burgas, na Bulgária, declarou o procurador distrital Georgi Chinev num briefing.

Foram apreendidos, no porto de Burgas, na Bulgária, 436 quilogramas de heroína, acondicionados em 434 pacotes, com um valor estimado em cerca de 70 milhões de BGN (perto de 35 milhões de euros), anunciou a procuradoria distrital.

O reboque de carga com matrícula do Cazaquistão chegou à Bulgária de ferry, no final de julho, a partir da Geórgia, mas não foi desse local que o carregamento partiu inicialmente. A carga passou por vários países, sendo previsível que seguisse a rota Quirguizistão - Batumi - Burgas - Alexandroupolis - Grécia, de acordo com o procurador responsável Andrey Chervenyakov.

De acordo com os documentos, transportava 4 máquinas para a colocação de cabos. Após uma estadia invulgarmente longa, chegou um rebocador lituano com um condutor cazaque, que forma uma composição de carga com destino a Alexandroupolis - Grécia", explicou Ivan Sokolov, chefe do departamento de luta contra o tráfico de droga da estância aduaneira de Burgas.

Segundo Sokolov, durante o controlo por raios X realizado a 9 de agosto, foram encontradas várias áreas de risco na estrutura da carga. "Ao abrir o camião e descarregar as máquinas, foram encontradas camadas irregulares de tinta, novas soldaduras e uma densidade invulgarmente baixa para estruturas metálicas.

"Após a perfuração, verificou-se a presença de uma substância castanha que, após testes no terreno, revelou ser heroína. Aparentemente, nas estruturas metálicas havia esconderijos de cortes fechados feitos ao longo da construção", acrescentou.

Explicou que foram encontradas caixas com pacotes de heroína em cada uma das vigas de suporte. "Havia bastantes esconderijos vazios na construção das máquinas, o volume total de uma carga teria sido superior a 700 quilogramas".

Até à data, não foram feitas quaisquer detenções nem foram identificados quaisquer cúmplices no crime.