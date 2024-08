As atividades aquáticas são fulcrais para muitos expatriados no Catar. Para uns, aderir a um clube de barcos-dragão traz-lhes uma comunidade e uma saúde melhor. Para outros, a água é uma ferramenta de cura, seja na forma de terapia aquática ou ao chocar o corpo com água gelada.

PUBLICIDADE

Neste episódio, o Qatar 365 explora o papel essencial que as atividades aquáticas desempenham no país. A nossa travessia começa com o barco-dragão, um desporto que surgiu na China há quase 2000 anos. A popularidade deste divertido desporto de equipa está a crescer a nível mundial. No Catar, Aadel Haleem teve a oportunidade de conhecer a equipa Masterpiece Dragon Boat, constituída por expatriados filipinos que competem nacional e internacionalmente. Os membros da equipa afirmam que o desporto os ajuda na saúde física, mental e emocional. Aadel falou também com uma equipa de pessoas que sobreviveram ao cancro e com os apoiantes da mesma. Os membros apoiam-se mutuamente e fazem sempre uma pausa para um momento de gratidão em honra dos que já faleceram.

Passamos do mar para a piscina e conhecemos o nadador catariano Abdulla Alkhaldi. O jovem de 17 anos já ganhou várias medalhas em competições regionais e espera vir a representar o país nos Jogos Olímpicos. Conversámos com ele no Sports City de Doa, onde passou os seus anos de formação.

Para além da utilidade desportiva, a água também é um instrumento de cura. Laila Humairah foi até ao norte do Catar, ao tranquilo Zulal Wellness Resort da Chiva-Som, onde aprendeu sobre os seis pilares do bem-estar. Laila experimentou uma forma tradicional de terapia aquática japonesa conhecida como watsu, uma combinação da massagem japonesa "Zen Shiatsu" e de técnicas modernas de hidroterapia criadas na década de 1980. No regresso a Doa, Laila aventurou-se a mergulhar em água gelada. Estudos mostram que a imersão do corpo em água fria pode ajudar a reduzir a inflamação, melhorar a circulação sanguínea e regular o sistema nervoso do corpo. A empresa de bem-estar Awaken afirma que o banho gelado é uma das aulas mais populares.