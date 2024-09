De Euronews, Jerry Fisayo-Bambi

Estava a atuar no Hamden Town Center Park quando teve um colapso na sexta-feira à noite, disse o chefe de gabinete da cidade.

O rapper norte-americano Fatman Scoop, que atingiu o topo das tabelas na Europa com Be Faithful há duas décadas e mais tarde contribuiu para êxitos de outros artistas, morreu.

Morreu no sábado depois de ter tido um colapso no palco durante um espetáculo na sexta-feira em Connecticut, segundo as autoridades e a sua família. Tinha 53 anos. A causa da sua morte não foi imediatamente esclarecida.

O rapper americano estava a atuar no Hamden Town Center Park quando teve o colapso na sexta-feira à noite, disse o chefe de gabinete da cidade, Sean Grace.

A Presidente da Câmara Lauren Garrett confirmou o incidente em Connecticut no Facebook, dizendo que teve uma emergência médica em que os frequentadores do concerto e os paramédicos tentaram ajudar um artista que foi levado para um hospital.

A família de Scoop escreveu num post do Instagram no sábado que "o mundo perdeu uma alma radiante, um farol no palco e na vida".

Se o mundo o conhecia como um artista que punha os frequentadores de discotecas em movimento, a sua família estimava-o como "o riso nas nossas vidas, uma fonte constante de apoio, força inabalável e coragem", escreveram os seus familiares.

"A sua música fazia-nos dançar e abraçar a vida com positividade. A sua alegria era contagiante e a generosidade que estendia a todos será profundamente sentida, mas nunca esquecida", acrescentaram.

Fatman Scoop, nascido Isaac Freeman III, era oriundo do bairro do Harlem, em Nova Iorque, e estreou-se em 1999 com Be Faithful.

O que começou por ser um êxito menor nos Estados Unidos arrancou na Europa com um relançamento em 2003, atingindo o primeiro lugar nas tabelas de singles do Reino Unido e da Irlanda.

No ano seguinte, participou na série televisiva britânica Chancers, em que músicos orientavam artistas que queriam singrar nos Estados Unidos, noticiou a BBC.

Ele também participou do Celebrity Big Brother 16: UK vs USA, que foi filmado no Reino Unido e exibido em 2015.

Mas Scoop - por vezes estilizado como Fat Man Scoop ou FatMan Scoop - era talvez mais conhecido pelo seu papel em Lose Control de Missy Elliott, uma canção do verão de 2005 que também contava com a participação de Ciara. A faixa ganhou um Grammy de vídeo musical de curta duração na cerimónia de entrega de prémios de 2006.

No mesmo ano de Lose Control, participou em It's Like That de Mariah Carey. Também participou em faixas de Timbaland, David Guetta, The Situation e Skrillex, entre outros artistas. Em 2018, reuniu-se com Elliott e Ciara para uma remistura de Level Up desta última.

Elliott elogiou a "voz e energia" de Scoop no sábado no X, dizendo que ele tinha contribuído para muitas canções que fizeram as pessoas felizes ao longo de mais de duas décadas.

"O seu impacto é enorme e nunca será esquecido", acrescentou.

A sua agência de aluguer de longa data, MN2S, descreveu-o como um artista com "um entusiasmo sem limites", uma paixão pela música e uma voz e personalidade que "deixaram uma marca indelével na indústria".

A sua representante na MN2S, Sharron Elkabas, disse num comunicado no sábado que tinha falado com ele alguns dias antes.

"Ele estava muito bem disposto. É difícil acreditar que ele já não está entre nós", afirmou.