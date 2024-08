Alain Delon, lenda da 7.ª arte, morre aos 88 anos

De Serge Duchêne

Alain Delon, o ator francês aclamado internacionalmente que interpretou tanto criminosos como polícias e conquistou corações em todo o mundo, morreu aos 88 anos de idade, noticiaram os meios de comunicação social franceses.

“Alain Fabien, Anouchka, Anthony e (o seu cão) Loubo lamentam profundamente o falecimento do seu pai. Ele faleceu tranquilamente na sua casa em Douchy, rodeado pelos seus três filhos e pela sua família. (...) A família pede-vos que respeitem a sua privacidade neste momento de luto extremamente doloroso”, declararam os filhos em comunicado enviado à AFP.

Os actores franceses Alain Delon e Jean Paul Belmondo chegam para a inauguração de uma roda gigante, em Paris, na sexta-feira, 17 de novembro de 2017. AP Photo

Com a sua aparência sedutora e o seu jeito terno, este ator prolífico conseguiu combinar a dureza com uma qualidade sedutora e vulnerável que fez dele um dos protagonistas mais memoráveis de França.

Uma força constante no cinema francês e europeu desde os anos 60 até aos anos 80, Delon é mais conhecido pela sua personalidade de durão no ecrã em sucessos de bilheteira como Le Samouraï e Borsalino, mas também como um inveterado assassino de mulheres com um olho para o romance.

O seu estilo, aparência e papéis, que o tornaram um ícone internacional, granjearam-lhe uma popularidade duradoura. Delon foi também produtor, tendo sido protagonista de peças de teatro e, mais tarde, de filmes para televisão.

Romy Schneider e Alain Delon, recentemente noivos, sentam-se com amigos na Gala da Páscoa, a 30 de março de 1959, no Sporting Club do Mónaco. Anonymous/AP1959

A partir da década de 1990, as suas aparições em filmes tornaram-se mais raras, mas continuou a ser uma presença constante nas colunas de celebridades, mais recentemente durante o “caso Hiromi Rollin”.

No final da sua vida, Delon ficou desiludido com a indústria cinematográfica, acreditando que o dinheiro tinha matado o sonho.

“O dinheiro, o comércio e a televisão destruíram a máquina do sonho”, escreveu em 2003 no jornal Le Nouvel Observateur. “O meu cinema está morto. E eu também”.

Mas continuou a trabalhar frequentemente, aparecendo em vários filmes para a televisão aos 70 anos.

O ator Alain Delon posa para os fotógrafos ao chegar à estreia do filme “Uma Vida Oculta” no 72.º festival internacional de cinema, em Cannes, a 19 de maio de 2019. Vianney Le Caer/2019 Invision

No total, participou em mais de 90 filmes durante a sua carreira e ganhou prémios em festivais de prestígio ao longo da sua carreira.

Em 1985, ganhou o César de Melhor Ator pelo seu papel em Notre histoire. Ganhou também um Urso de Ouro Honorário em Berlim e a Palma de Ouro Honorária em Cannes, bem como a Légion d'honneur francesa.

A lista das suas notáveis aparições em frente à câmara parece um verdadeiro “Quem é Quem” da 7ª arte: Plein Soleil, Rocco et ses frères, Mélodie en sous-sol, Le Guépard, L'Insoumis, Le Samouraï, La Piscine, Le Clan des Siciliens, Le Cercle rouge, Borsalino, Un flic, Monsieur Klein ou Notre histoire.

Ao longo da sua carreira, Delon trabalhou com muitos realizadores famosos, incluindo Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni e Louis Malle.

A presença de Delon no ecrã é inesquecível, quer como herói moralmente depravado, quer como ator romântico. Foi aclamado pela primeira vez em 1960 com “Plein Soleil”, realizado por Réne Clément, no qual interpreta um assassino que tenta assumir a identidade das suas vítimas (ver trailer acima).

Realizou vários filmes italianos, nomeadamente com Visconti no filme de 1961 “Rocco and His Brothers”, em que Delon interpreta um irmão que se sacrifica para ajudar o seu irmão. O filme ganhou o Prémio Especial do Júri no Festival de Veneza.

Em 1963, o filme de Visconti “Le Guépard”, protagonizado por Delon, ganhou a Palma de Ouro, a mais alta distinção do Festival de Cannes.

Os seus outros filmes incluem Paris brûle-t-il, de Clément, com um argumento de Gore Vidal e Francis Ford Coppola, entre outros; La Piscine, realizado por Jacques Deray; e The Assassination of Trotsky, de Joseph Losey, em 1972.

Em 1968, Delon começou a produzir filmes - 26 até 1990 - numa explosão frenética e auto-confiante que manteve durante toda a sua vida.

Alain Delon deixa o cenário do seu filme “Les Siciliens” durante uma pausa no centro de Roma, a 27 de março de 1969. Jim Pringle/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

A auto-confiança de Delon era palpável na sua declaração à Femme em 1996: “Gosto de ser amado como me amo a mim próprio”. Esta declaração reflete a sua personalidade carismática no ecrã.

Delon continuou a cativar o público durante anos, ao mesmo tempo que atraía críticas por comentários considerados desatualizados. Em 2010, protagonizou “Un mari de trop” e regressou aos palcos em 2011 com “Une journée ordinaire”, ao lado da sua filha Anouchka.

Presidiu brevemente ao júri do concurso Miss França, mas abandonou o cargo em 2013 na sequência de um desacordo sobre declarações polémicas, nomeadamente sobre as mulheres, os direitos LGBTQIA+ e os migrantes.

Apesar destas controvérsias, recebeu uma Palma de Honra no Festival de Cinema de Cannes de 2019, uma decisão que suscitou mais debates.

Nascido a 8 de novembro de 1935 em Sceaux, a sul de Paris, Delon foi colocado numa família de acolhimento depois dos seus pais se terem separado aos 4 anos de idade. Frequentou depois um colégio interno católico.

Aos 17 anos, alistou-se na marinha e foi enviado para a Indochina. Quando regressou a França, em 1956, trabalhou em vários empregos, de empregado de mesa a porteiro num talho de Paris, antes de se dedicar à representação.

Alain Delon e o seu filho Anthony Delon, à esquerda, chegam à igreja de Saint Germain des Près para assistir ao funeral de Jean-Paul Belmondo, 10 de setembro de 2021 Michel Euler/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Em 1964, teve um filho, Anthony, com a sua mulher da altura, Nathalie Canovas, que contracenou com ele em “Le Samouraï”, de Jean-Pierre Melville, em 1967.

Teve mais dois filhos, Anouchka e Alain-Fabien, com outra companheira, Rosalie van Breemen, com quem produziu uma canção e um videoclip em 1987. É também considerado o pai de Ari Boulogne, filho da modelo e cantora alemã Nico, embora nunca tenha reconhecido publicamente a sua paternidade.

“Faço três coisas muito bem: o meu trabalho, as tretas e os filhos”, declarou numa entrevista ao L'Express, em 1995.

Alain Delon posa para os fotógrafos com a sua filha Anouchka enquanto chega à estreia do filme “Une vie cachée” no 72.º festival internacional de cinema, Cannes, 19.05.2019 Vianney Le Caer/2019 Invision

Delon teve várias atividades ao longo da sua vida, desde a criação de um estábulo de cavalos de trote até ao desenvolvimento de uma água de colónia para homens e mulheres, bem como de relógios, óculos e outros acessórios. Também colecionou quadros, esculturas e armas.

Delon anunciou o fim da sua carreira de ator em 1999, mas continuou a atuar em “Les Acteurs”, de Bertrand Blier, nesse mesmo ano. Mais tarde, participou em várias séries policiais na televisão. Em 2022, no último filme que realizou antes de se reformar, contracenou com Juliette Binoche em “La maison vide”, realizado por Patrice Leconte.

A sua boa aparência ajudou-o. Em agosto de 2002, Delon disse ao semanário L'Humanité Hebdo que não estaria ainda no ativo se não fosse assim.

“Nunca me vão ver velho e feio”, disse quando se aproximava dos 70 anos, ‘porque vou-me embora antes disso, ou morro’.

No entanto, foi em 2019 que Delon resumiu os seus sentimentos sobre o significado da sua vida numa gala realizada em sua honra no Festival de Cinema de Cannes. “Mas há uma coisa no mundo de que tenho a certeza, de que me orgulho, de facto, apenas uma, que é a minha carreira”.

