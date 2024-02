Polícia apreende 72 armas em casa do ator francês Alain Delon

Alain Delon não tem licença para nenhuma das 72 armas apreendidas na sua casa a sul de Paris.

Dezenas de armas de fogo foram apreendidas na casa do ator francês Alain Delon, anunciou o Ministério Público de Montargis em comunicado.

No total, foram apreendidas "72 armas de fogo e mais de 3.000 munições" na propriedade de Delon em Loiret, a sul de Paris, onde também foi registada "a existência de uma carreira de tiro".

O ator veterano, de 88 anos, "não tem qualquer autorização que lhe permita possuir uma arma de fogo", afirmou o procurador local Jean-Cédric Gaux.

Numa entrevista recente à revista Elle, Anouchka Delon, filha do ator, explicou que "vai sempre com o seu guarda-costas" para a propriedade da família. Segundo ela, os irmãos andam pela casa "armados", acreditando estar "faroeste".

No Instagram, Anthony Delon respondeu à irmã, denunciando uma entrevista "caluniosa" e referindo-se às armas: "Passaste o verão a disparar Glock com o teu querido, ex-GIGN (unidade tática de elite da polícia da Gendarmeria Nacional de França) e chefe de segurança em Douchy, para finalmente trazer a arma para casa, em Genebra, 'em memória do pai'."

"Para alguém que odeia armas, pareceu-me muito corajoso e 'dotado', segundo ele", acrescenta. "No que me diz respeito, deixei de andar armado há muito tempo e resolvi este problema ridículo de identificação que me custou muito dinheiro no passado."

O Ministério Público de Montargis anunciou a abertura de um inquérito preliminar sobre "armazenamento ilegal de armas" e "aquisição e posse ilegal de armas de categoria A, B e C".

Alain Delon no filme de Jean-Pierre Melville "O Samurai", de 1967 Fida Cinematografica

O anúncio surge numa altura de crise familiar para a família Delon. Os filhos Anthony, Anouchka e Alain-Fabien estão em desacordo sobre a herança do ator e o seu estado de saúde.

Delon tem visto a saúde deteriorar-se desde um acidente vascular cerebral em 2019. Estima-se que tenha um património de milhões.

No ano passado, as preocupações com o ator começaram a surgir quando os três filhos do ator apresentaram uma queixa contra a sua antiga assistente Hiromi Rollin, acusando-a de assédio e comportamento ameaçador.

No ano passado, um exame médico revelou que Delon se encontrava psicologicamente e fisicamente debilitado.

A última grande aparição pública de Delon foi para receber uma Palma de Ouro honorária no Festival de Cinema de Cannes em 2019. Em setembro do mesmo ano, participou no funeral do seu amigo e colega Jean-Paul Belmondo, em Paris.