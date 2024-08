Delon pediu mas família não vai cumprir. Cão do ator não será eutanasiado

A família do ator Alain Delon não vai abater o cão do ator, tal como era desejo da estrela de cinema francesa. Alain Delon queria que o animal fosse sepultado junto dele.

A família de Alain Delon não irá cumprir o desejo do falecido ator de eutanasiar o seu cão para que este fosse enterrado junto de si.

Oator francês, famoso por filmes como A Piscina e O Samurai, morreu no passado domingo, aos 88 anos. A estrela já tinha afirmado anteriormente que queria partilhar a sepultura com Loubo, o seu malinois belga de 10 anos.

Delon falou ao Paris Match em 2018 sobre a sua “relação especial” com o cão e declarou: “Se eu morrer antes dele, peço ao veterinário para nos levar juntos. Ele pô-lo-á a dormir nos meus braços. Prefiro fazer isso do que saber que ele se vai deixar morrer na minha campa com tanto sofrimento”.

“Ele é o meu cão de fim de vida... Amo-o como amaria um filho”, disse Delon. “Já tive 50 cães na minha vida, mas tenho uma relação especial com este. Ele sente a minha falta quando eu não estou lá”.

Mas Loubo evitou a eutanásia após a reação dos ativistas dos direitos dos animais em França.

A Sociedade Protetora dos Animais (SPA) francesa disse num comunicado que condenava o desejo de Delon de eutanasiar o animal.

“A vida de um animal não deve ser condicionada à de um ser humano”, afirmou a organização, acrescentando que estaria disposta a acolher Loubo e a encontrar um novo lar e uma nova família para o cão.

A Fundação Brigitte Bardot, uma organização de defesa dos animais fundada pela atriz francesa, interveio no Instagram: “Não se preocupem com o Loubo”. Na mesma publicação, a organização explicou que a família de Delon confirmou que iria cuidar do animal.

“Muitos de vós enviaram-nos mensagens sobre o destino de Loubo”, disse a fundação. “Ele tem a sua casa e a sua família, e a família de Alain Delon confirmou-nos que vai tomar conta dele. É claro que Loubo não será submetido à eutanásia”.

A filha de Delon, Anouchka, publicou uma fotografia de Loubo no Instagram no ano passado, com a legenda: “Onde quer que haja uma pessoa infeliz, Deus envia um cão. Obrigada, Loubo, por estares ao lado do teu dono”.

Em França não existe nenhuma lei que proíba os donos de abaterem os seus animais de estimação.