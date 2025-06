Este é o único país onde o divórcio continua a ser proibido

PUBLICIDADE

Nos termos da lei filipina, mesmo as mulheres que são assediadas pelos seus maridos não têm forma de emancipação.

Mas porque é que o divórcio ainda é proibido nas Filipinas?

A resposta resume-se numa palavra: a religião católica. Uma religião que chegou ao país no século XVI com os espanhóis que vieram colonizar o arquipélago filipino.

Em declarações à ABC News, Cecilia Francisco-Tenn, professora de teologia em Melbourne, disse: “A Igreja Católica acredita na inseparabilidade do casamento. O casamento é um compromisso para toda a vida que nenhum poder humano pode acabar. O casamento entre batizados termina apenas com a morte.”

O divórcio não é reconhecido na Igreja Católica. A solução da igreja para os casamentos inválidos é terminar o casamento, ou seja, as condições necessárias não estavam devidamente estabelecidas no momento do casamento.

Enquanto a Espanha legalizou o divórcio em 1981, o seu legado permanece nas Filipinas, tornando-as o único país que não o Vaticano onde o divórcio ainda é proibido.

Hoje, as Filipinas são, depois do Brasil e do México, o terceiro país católico mais populoso do mundo. Em 2020, cerca de 80% dos 109 milhões de habitantes do país eram católicos romanos.

Apesar de o Vaticano continuar a opor-se ao divórcio, o Papa Francisco sublinhou que mesmo as pessoas divorciadas e casadas novamente devem ser aceites na igreja.

Em 18 de fevereiro de 1981, o Papa João Paulo II abençoou mais de um milhão de filipinos numa cerimónia de consagração em Manila. AP Photo

Os muçulmanos são a única população isenta desta regra.

Os muçulmanos filipinos, que representam cerca de 6,4% da população do país, estão isentos da proibição do divórcio.

Em 1977, o presidente em exercício Ferdinand Marcos adotou uma carta de leis pessoais muçulmanas com base na Sharia, segundo a qual existe divórcio para os muçulmanos.

Mas para a maioria das pessoas nas Filipinas, incluindo católicos e minorias religiosas como protestantes e budistas, o fim legal do casamento não é possível.

Termos de rescisão do casamento

Segundo os ensinamentos católicos, os indivíduos podem terminar o casamento em determinadas circunstâncias; estas situações são possíveis em casos de deficiência mental, homossexualidade de uma das partes, infidelidade de um dos cônjuges ou DST incuráveis.

No entanto, o processo legal de cessação de casamentos nas Filipinas é muito lento e extremamente dispendioso, de modo que muitas pessoas no país não podem usá-lo.

O custo de terminar um casamento normalmente excede 150.000 pesos filipinos, o equivalente a 4.000 dólares, um valor superior ao salário médio anual.

Casamento nas Filipinas, 2023 AP

As consequências da proibição do divórcio

A proibição do divórcio significa que muitas pessoas continuam presas a casamentos fracassados. De acordo com o “National Population and Health Survey” em 2022, aproximadamente 17,5% das mulheres filipinas com idades compreendidas entre os 15 e os 49 anos sofreram violência física, sexual ou emocional dos seus cônjuges.

Opinião dos filipinos sobre o divórcio

Muitas pessoas nas Filipinas continuam a ter opiniões conservadoras, especialmente sobre o divórcio.

No entanto, de acordo com um inquérito nacional realizado em junho de 2024 pelo Social Weather Station Survey Institute com 1.500 participantes, apenas 31% do público opôs-se à legalização do divórcio para casais em situações irremediáveis, e metade dos participantes apoiou a legalização do divórcio.

Em 2018, um projeto de lei para legalizar o divórcio foi aprovado na Câmara dos Representantes, mas o projeto foi rejeitado pelo Senado.

O atual presidente Ferdinand Marcos Jr. também apoiou a legalização do divórcio, mas sublinhou que o processo não deve ser fácil. Numa entrevista antes da sua eleição em 2022, disse: “Precisamos permitir que os casais trabalhem nos seus casamentos. Não devemos dar-lhes uma opção fácil”, afirmou.

Quais são os novos requisitos para o divórcio se a lei mudar?

A Câmara dos Representantes das Filipinas aprovou um projeto de lei em maio de 2024 intitulado “Divórcio Absoluto”, segundo o qual voltaria a reconhecer o divórcio. De acordo com o projeto de lei, a pessoa casada deve apresentar a sua petição e reclamação ao tribunal para ser revista.

As razões para o divórcio no projeto de lei incluem violência ou abuso físico, dependência de drogas, álcool ou jogos de azar, e infidelidade conjugal. Outras razões citadas para o divórcio que atualmente são válidas ao abrigo do “Código da Família nas Filipinas” incluem “falta de consentimento dos pais”, “insanidade”, e “impotência”.

Arlene Brossas, membro da Câmara dos Representantes e representante do Partido das Mulheres, chamou ao projeto de lei defesa do direito constitucional das mulheres que “nada tem a ver com igreja, religião ou qualquer outra coisa”.

O legislador dos direitos humanos e advogado edsel lagman e outro autor do projeto de lei consideraram a sua aprovação na casa “refletindo uma mudança de atitudes nas filipinas.".

“Uma nova lei nas Filipinas sinaliza liberdade iminente para os cônjuges filipinos de casamentos abusivos e tóxicos.”

O projeto de lei foi transferido para o Senado para aprovação final. No entanto, as forças conservadoras preparam-se para combater a mudança.

Cerimónia de casamento nas Filipinas AP

Reações negativas da Igreja à Legalização do Divórcio

A Conferência Episcopal Católica das Filipinas reiterou a sua oposição à legalização do divórcio. Ao mesmo tempo em que afirmava a separação entre igreja e estado, a instituição alertou os políticos filipinos em julho para não aproveitarem a “onda de divórcio” dos Sioux.

Os líderes católicos também se opuseram a essas reformas por meio de encontros religiosos e da assinatura de petições. Alguns oficiais da igreja acreditam que manter os divórcios ilegais pode transformar as Filipinas num “último bastião de esperança”.