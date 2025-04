De Euronews com AP

O Papa Francisco aplaudiu no final do discurso condenatório de De Croo, no qual sublinhou a necessidade de reparação e justiça para as vítimas de abusos sexuais por parte da Igreja.

O primeiro-ministro belga criticou o Papa Francisco pelo horrível legado de abusos sexuais e encobrimentos da Igreja Católica, exigindo "medidas concretas" para limpar o passado e colocar os interesses das vítimas à frente dos da instituição.

O discurso contundente do primeiro-ministro Alexander De Croo, na sexta-feira, foi um dos mais incisivos alguma vez dirigidos ao Papa durante uma viagem ao estrangeiro, onde os ditames gentis do protocolo diplomático normalmente mantêm a indignação fora dos discursos públicos.

Mas até o rei Filipe da Bélgica teve palavras fortes para Francisco, exigindo que a Igreja trabalhe "incessantemente" para expiar os crimes e ajudar as vítimas a sarar.

O seu tom sublinhou o quão cru é o escândalo dos abusos na Bélgica, onde duas décadas de revelações de abusos e encobrimentos sistemáticos devastaram a credibilidade da hierarquia e contribuíram para um declínio geral do catolicismo e da influência da outrora poderosa Igreja Católica.

"Atualmente, as palavras não são suficientes. Precisamos também de medidas concretas", afirmou De Croo.

"As vítimas precisam de ser ouvidas. Têm de estar no centro das atenções. Têm direito à verdade. As vítimas têm de ser ouvidas, têm de estar no centro, têm direito à verdade e os erros têm de ser reconhecidos", disse De Croo perante uma audiência de membros da realeza, funcionários da igreja, diplomatas e políticos no Castelo de Laeken, a residência da família real belga.

"Quando algo corre mal, não podemos aceitar encobrimentos", continuou De Croo. "Para poder olhar para o futuro, a Igreja precisa de esclarecer o seu passado."

As revelações sobre o terrível escândalo de abusos na Bélgica foram surgindo aos poucos ao longo de um quarto de século, pontuadas por uma bomba em 2010, quando o bispo mais antigo do país, o bispo de Bruges, Roger Vangheluwe, foi autorizado a demitir-se sem punição depois de admitir que tinha abusado sexualmente do seu sobrinho durante 13 anos.

Francisco só destituiu Vangheluwe no início deste ano, numa ação claramente destinada a eliminar uma fonte persistente de indignação entre os belgas antes da sua visita.

Francisco aplaudiu no final do discurso de De Croo e espera-se que se encontre com as vítimas em privado na sexta-feira.