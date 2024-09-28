Explosão numa bomba de gasolina no Daguestão matou 13 pessoas

O Daguestão anuncia luto pelas vítimas da explosão numa bomba de gasolina.
Pelo menos 13 pessoas foram mortas numa explosão numa estação de serviço nos subúrbios de Makhachkala. A notícia foi dada pelo serviço de imprensa do Ministério das Situações de Emergência da Federação Russa.
O incidente ocorreu na sexta-feira à noite na aldeia de Novy Khushet, situada nos subúrbios da capital do Daguestão.
O Ministério das Situações de Emergência afirmou que a explosão danificou os edifícios da estação técnica e da cantina, onde se encontravam pessoas na altura. Mais de 20 pessoas ficaram feridas.
As causas do incidente estão a ser apuradas.
O Departamento de Investigação do Comité da Rússia no Daguestão abriu um processo-crime sobre o facto das explosões.
"Foi iniciado um processo-crime com base num crime previsto na parte 3 do artigo 238.º do Código Penal da Federação Russa (prestação de serviços que não cumprem os requisitos de segurança da vida ou da saúde dos consumidores, resultando na morte de duas ou mais pessoas por negligência) ", afirmou a agência num comunicado.
As autoridades da república declararam o dia 28 de setembro um dia de luto em memória das vítimas.