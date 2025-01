Que cálculos estão por detrás do grande ataque de Teerão contra Israel?

Alguns críticos descreveram cinicamente o ataque com mísseis do Irão como um espetáculo elaborado e dispendioso destinado ao consumo público. Outros receiam que este seja o último prego no caixão que irá desencadear a maior guerra da região em décadas.

PUBLICIDADE

Na segunda-feira à noite, Teerão lançou um grande ataque com mísseis contra Israel, a partir do seu próprio território, numa decisão chocante de entrar no conflito regional, mas as primeiras indicações sugerem que este ataque foi muito mais calculado e ousado do que o de abril.

A visão de centenas de mísseis iranianos a sobrevoar Israele o som contínuo das sirenes nas principais cidades israelitas tornaram este ataque muito mais grave do que as anteriores retaliações.

Teerão argumenta que o ataque foi um ato de "autodefesa" em resposta a repetidos ataques ao seu território e aos seus cidadãos.

Após cerca de dois meses de "rigorosa contenção", afirma que a decisão foi tomada para retaliar as mortes do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, de Hassan Nasrallah, do Hezbollah, e de Abbass Nilforoushan, conselheiro militar sénior do IRGC no Líbano.

Na sua declaração, o IRGC também mencionou a vingança do sangue das crianças de Gaza e do povo do Líbano.

Porque é que o Irão atacou agora?

Esta questão gerou uma grande controvérsia nos últimos dias, dando azo a especulações de que o Irão teria abandonado o seu principal aliado na região.

De facto, o novo Presidente foi criticado por não ter retaliado contra Israel após o assassinato de Haniyeh em Teerão - embora Israel não tenha assumido a responsabilidade, acredita-se que esteve por detrás da morte de Haniyeh.

A linha dura argumenta que esta inação apenas encorajou Netanyahu, referindo-se aos assassinatos de Nasrallah e Nilforoushan em Beirute na passada sexta-feira.

Nesta foto fornecida pela Agência de Notícias Fars, o general da Guarda Revolucionária Iraniana Abbas Nilforushan discursa numa reunião em Teerão, 5 de fevereiro de 2024 Elaheh Javan/AP

Alguns críticos chegaram mesmo a prever que Netanyahu poderia agora sentir-se suficientemente confiante para levar a cabo mais assassinatos no interior do Irão, tendo potencialmente como alvo os líderes iranianos.

Teerão sentiu, portanto, que não tinha outra opção senão responder a Israel para apaziguar uma parte da opinião pública interna e para revigorar o "Eixo da Resistência" nos países vizinhos.

Apesar disso, as operações militares israelitas no Líbano prosseguiram e o exército israelita declarou que persistirá até atingir os seus objetivos.

Que mísseis foram utilizados e o que aconteceu aos voos civis?

Embora o Irão afirme que 90% dos seus projéteis tenham atingido os alvos, as autoridades israelitas afirmam que a maioria dos mísseis foi interceptada pelos sistemas de defesa aérea israelitas, embora não neguem que algumas bases militares possam ter sido atingidas.

O IRGC afirma ter utilizado pela primeira vez um novo míssil hipersónico, o Fattah-1, para atingir pelo menos três bases militares.

O Fattah-1, descrito por Teerão como um míssil "hipersónico", viaja alegadamente a Mach 5, ou seja, cinco vezes à velocidade do som (cerca de 6.100 km/h).

No entanto, não se sabe ao certo quantos mísseis Fattah-1 foram efetivamente lançados.

PUBLICIDADE

Palestinianos tiram fotografias com os destroços de um míssil iraniano intercetado por Israel, na cidade de Hebron, na Cisjordânia, a 2 de outubro de 2024 AP Photo/Mahmoud Illean

Entretanto, a Organização da Aviação Civil do Irão anunciou que todos os voos no país permanecerão suspensos até às 5 horas da manhã, hora local, de quinta-feira.

Este cancelamento poderá refletir as preocupações de Teerão quanto a uma rápida retaliação israelita.

O anúncio foi feito na sequência do lançamento pelo Irão de cerca de 200 mísseis contra Israel e do breve encerramento do aeroporto Ben Gurion durante o ataque com mísseis.

Ainda não é claro se o Irão fechou totalmente o seu espaço aéreo no início do ataque.

PUBLICIDADE

Vídeos de passageiros de um voo, que mostram a passagem dos mísseis das suas janelas, levantaram suspeitas e reavivaram as memórias do avião ucraniano abatido pelo IRGC há quase quatro anos. Nesse incidente, o IRGC foi acusado de utilizar civis como escudos humanos.

O que se segue?

Nas suas observações iniciais, Benjamin Netanyahu deixou claro que o Irão tinha cometido um grave erro com este ataque e que iria enfrentar as consequências. "A regra é: quem nos atacar, nós atacamo-lo", afirmou.

As instalações petrolíferas do Irão continuam a ser um alvo potencial e há quem especule que Israel poderá recorrer a assassinatos seletivos ou atacar os sistemas de defesa aérea do Irão.

O contra-ataque de Israel, em abril, visou uma bateria de defesa aérea S-300 no Irão, marcando o fim dessa ronda de ataques diretos.

PUBLICIDADE

No entanto, a probabilidade de um ataque com o objetivo de matar os comandantes envolvidos no ataque com mísseis de terça-feira parece maior.

Outra opção seriam as refinarias iranianas envolvidas na produção de gasolina, uma vez que o Irão é muito vulnerável neste setor.

Tipicamente, a emergência de qualquer crise no Irão, desde agitação a receios de guerra, manifesta-se pela formação de longas filas nas bombas de gasolina, um problema que se tornou claramente evidente nas últimas 24 horas.

Por outro lado, os diplomatas e os comandantes militares iranianos sugeriram que a sua operação estava concluída, o que implica que o Irão não tomará mais medidas a não ser que Israel responda. No entanto, o Irão avisou que qualquer retaliação israelita será recebida com uma resposta ainda mais forte.

PUBLICIDADE

Míssil balístico superfície de longo alcance Qadr H é disparado pela Guarda Revolucionária do Irão durante uma manobra num local não revelado no Irão, 9 de março 2016 Omid Vahabzadeh/AP

As opções estratégicas de Teerão não são claras para além das suas capacidades em termos de mísseis, especialmente porque os EUA manifestaram o seu total apoio a Israel.

As reações dos países ocidentais, a maioria dos quais condenou as ações do Irão, mostram que os aliados de Washington também apoiam firmemente Israel.

Isto altera claramente o equilíbrio a favor de Israel, especialmente porque os aliados estratégicos do Irão - a Rússia e a China - permanecem ambíguos, recalculando frequentemente a sua posição com base nos interesses nacionais.

Alguns críticos descreveram cinicamente o ataque de mísseis do Irão como um espetáculo elaborado e dispendioso destinado ao consumo público.

PUBLICIDADE

Foram disparados cerca de 200 mísseis balísticos, mas nenhum israelita foi morto e apenas um palestiniano terá morrido. Continua a ser pouco claro se o momento e a distribuição geográfica dos ataques durante a hora de ponta faziam parte de uma estratégia para influenciar a opinião pública.

Seja como for, as verdadeiras vítimas da guerra e dos conflitos são sempre os civis comuns - pessoas sem qualquer envolvimento na política. Direta ou indiretamente sofrem com a violência ou com as consequências a longo prazo, incluindo dificuldades económicas e traumas psicológicos.