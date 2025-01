Irão dispara dezenas de mísseis contra Israel

De Euronews com AP

O Irão confirmou o ataque, num anúncio emitido através da televisão estatal. Os EUA tinham avisado Israel sobre a ameaça de um atentado iraniano “iminente” com mísseis balísticos.

O Exército Israelita anunciou que o Irão lançou mísseis contra território de Israel. Várias dezenas de projéteis terão sido lançados contra o território israelita, enquanto sirenes soavam por todo o país.

As forças militares pediram à população que se mantivesse perto dos abrigos de forma a evitar os ataques aéreos.

As ordens para se abrigarem foram enviadas para os telemóveis dos israelitas e anunciadas na televisão nacional. As estações de televisão emitiram alarmes em partes de Jerusalém e no centro de Israel.

Menos de um hora depois do início do ataque do Irão contra Israel, que fez pelo menos dois feridos ligeiros em Telavive, o exército israelita declarou que a população poderia sair dos abrigos em todo o país.

"Na sequência da avaliação da situação, foi decidido que é agora permitido sair dos espaços protegidos em todas as zonas do país. Solicitamos que o público continue a seguir as diretrizes do Comando da Frente Interna", anunciaram as Forças de Defesa de Israel (FDI), cerca das 20h35 locais (menos duas horas em Lisboa).

Irão confirmou o ataque

Num anúncio emitido através da televisão estatal, a Guarda Revolucionária do Irão informou que dezenas de mísseis foram lançados contra Israel e avisou que se o país retaliar, a resposta de Teerão será ainda mais "ruinosa". O Irão acescentou ainda que o ataque a Israel é uma resposta à morte do líder político do movimento islamita palestiniano Hamas, Ismail Haniye, e do secretário-geral da milícia xiita libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Em comunicado, o Corpo de Guardas da Revolução Iraniana (IRGC) afirmou que utilizou pela primeira vez um novo tipo de míssil hipersónico no seu ataque contra Israel esta noite e avançou que “90%” dos seus mísseis atingiram com êxito os alvos pretendidos.

Esta afirmação contradiz outras informações, tendo o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca classificado o ataque de “ineficaz”.

Tanto Israel como os Estados Unidos avisaram que haveria consequências se o Irão avançasse para um ataque aéreo contra território israelita.

Durante o ataque, a Jordânia suspendeu todo o tráfego aéreo sobre o país. Ao mesmo tempo, e na sequência de um anúncio radiofónico, Israel também anunciou que todas as descolagens e aterragens no principal aeroporto do país, Ben-Gurion, foram canceladas. Entretanto, o espaço aéreo foi reaberto.

Esta tarde os EUA informaram que o Irão estava a preparar um ataque “iminente” com mísseis balísticos contra Israel. A informação foi avançada por um alto funcionário da administração norte-americana, que alertou para as “graves consequências” caso tal aconteça.

Em Israel, o porta-voz das IDF, o contra-almirante Daniel Hagari, confirmou que os EUA informaram Israel das intenções iranianas.

“Já lidámos com esta ameaça no passado e vamos lidar com ela agora”, afirmou, dizendo também que qualquer ataque iraniano contra o país "terá consequências".

Netanyahu avisa israelitas de que estão a chegar “dias de grandes desafios”

Com o início da operação terrestre no Líbano e ainda a ameaça iraniana sobre Israel, Benjamin Netanyahu dirigiriu-se aos israelitas para dizer que "dias de grandes desafios" estão a chegar.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, o primeiro-ministro israelita pediu união aos israelitas e para que "obedeçam de forma rigorosa às diretivas" militares.

“O que vos peço são duas coisas. Uma, que obedeçam rigorosamente às diretivas do Comando da Frente Interna. Isso salva vidas”, afirmou Netanyahu. “E segundo, que se mantenham unidos. Vamos manter-nos firmes nos dias difíceis que se avizinham. Juntos vamos manter-nos, juntos vamos lutar e juntos vamos vencer.”

Hezbollah responde a ofensiva com rockets lançados contra Israel

Após o início da operação terrestre e os avisos de evacuação de várias aldeias no sul do Líbano, o Hezbollah respondeu com vários rockets lançados contra o território israelita.

As sirenes soaram por toda a faixa central de Israel depois de vários rockets terem sido disparados a partir do Líbano contra o país.

Na zona norte, o exército israelita diz que cerca de 30 foguetes foram disparados nas últimas horas. 15 foram disparados contra a região de Alta Galileia e provocaram incêndios depois de estes caírem em áreas abertas. Outros 15 foguetes foram lançados contra a Galileia Ocidental, atingindo igualmente áreas abertas.

No centro do território, os projéteis a atingiram uma autoestrada que ficou danificada. Os serviços paramédicos do Estado israelita informaram que um homem de 54 anos ficou moderadamente ferido no ataque aéreo. Outras localidades foram afetadas pelos projéteis disparados pelo Hezbollah, segundo informaram as Forças de Defesa de Israel.

As forças armadas israelitas alargaram as restrições de segurança na terça-feira a muitas vilas e cidades do país, incluindo Jerusalém e Telavive.

As reuniões são limitadas e os locais de trabalho e os estabelecimentos de ensino só podem abrir se tiverem acesso a espaços protegidos.

As sirenes foram emitidas horas depois de Israel ter declarado ter lançado uma incursão terrestre limitada no sul do Líbano contra o grupo militante Hezbollah.

As forças armadas israelitas iniciaram aquilo a que chamaram uma operação “limitada e localizada” contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, efetuando “incursões terrestres direcionadas” em aldeias próximas da fronteira israelita.

Os alvos, segundo o governo, representam uma “ameaça imediata para as comunidades israelitas no norte de Israel”.