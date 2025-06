Dois homens julgados em Nova Iorque por alegado plano para matar jornalista iraniana

PUBLICIDADE

Dois homens acusados de envolvimento num plano do governo iraniano para assassinar uma proeminente jornalista irano-americana e ativista dos direitos humanos foram a julgamento em Nova Iorque na segunda-feira.

Os dois arguidos, Rafat Amirov e Polad Omarov, são alegadamente membros de uma organização criminosa da Europa de Leste com ligações ao Irão.

Os procuradores acusaram-nos, em janeiro de 2023, de conspirar para assassinar Masih Alinejad, jornalista, autora e colaboradora da Voice of America, que fugiu do Irão após as contestadas eleições presidenciais de 2009.

Alinejad confirmou que era o alvo pretendido e espera-se que testemunhe durante o julgamento sobre as repetidas ameaças de que foi alvo por parte do governo iraniano.

Dirigindo-se a mais de 100 potenciais jurados no tribunal de Manhattan, a juíza Colleen McMahon explicou que o julgamento duraria menos de três semanas e delineou as acusações, que incluem homicídio por encomenda e conspiração para cometer homicídio por encomenda.

"Ninguém foi morto", disse McMahon aos jurados. "Não houve, de facto, nenhum homicídio. Ninguém se magoou".

Recordou também ao tribunal que tanto Amirov como Omarov se tinham declarado inocentes e que se presumia a sua inocência até prova em contrário.

Dissidentes na mira

Durante o julgamento, os procuradores pretendem chamar testemunhas especializadas para testemunhar que o governo iraniano há muito que tem como alvo dissidentes políticos no estrangeiro, incluindo Alinejad, para serem raptados ou assassinados.

A acusação do governo dos EUA afirma que o Irão "tem como alvo ativo cidadãos dos Estados Unidos e dos seus aliados que vivem em países de todo o mundo para serem raptados e/ou executados, a fim de reprimir e silenciar os dissidentes que criticam o regime iraniano".

A juíza McMahon decidiu que, embora seja permitido um testemunho limitado sobre o historial do Irão em matéria de perseguição de dissidentes, a apresentação de provas extensas sobre "45 anos de vinganças patrocinadas pelo Estado iraniano" seria injusta para os arguidos, que não são cidadãos iranianos nem membros dos serviços secretos iranianos.

No entanto, confirmou que os jurados irão ouvir "uma quantidade substancial de provas muito inflamatórias" diretamente relacionadas com as acusações.

De acordo os procuradores, Teerão há muito tempo persegue Alinejad especificamente. Em 2018, autoridades iranianas terão oferecido dinheiro a familiares da jornalista no Irão para atraí-la para um terceiro país onde poderia ser presa e extraditada para território iraniano, mas a família recusou-se a colaborar.

Documentos judiciais também mostram que, em 2020, os serviços de inteligência iranianos orquestraram um plano para sequestrar Alinejad nos EUA e devolvê-la à força ao Irão para ser executada.

De acordo com a acusação, Amirov, descrito como líder de uma organização criminosa da Europa de Leste, foi convidado a visar Alinejad por indivíduos não identificados. Contactou então Omarov, que se encontrava na Europa de Leste.

Os dois homens são acusados de contratar um indivíduo em Nova Iorque, oferecendo 30.000 dólares (27.500 euros) para levar a cabo o atentado contra Alinejad, cujo ativismo encorajou as mulheres iranianas a desafiarem as leis do hijab do país, filmando-se com a cabeça descoberta.

O plano acabou por ser frustrado quando Alinejad saiu de casa depois de ter notado atividade suspeita. Mais tarde, a polícia de Nova Iorque prendeu o assassino contratado, descobrindo que estava na posse de uma arma, carregadores de munições, dinheiro e uma máscara de esqui preta.