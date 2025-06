Daniel Khalife: antigo soldado britânico considerado culpado de espionagem para o Irão

PUBLICIDADE

Um antigo soldado britânico, cuja fuga de uma prisão londrina provocou uma caça ao homem em 2023, foi condenado por espionagem a favor do Irão.

Daniel Khalife, de 23 anos, foi considerado culpado, na quinta-feira, de violar a Lei dos Segredos Oficiais britânica ao recolher e transmitir informações sensíveis aos serviços secretos iranianos. Foi ilibado de uma acusação de ter levado a cabo uma falsa ameaça de bomba no seu quartel.

Os procuradores do Tribunal da Coroa de Woolwich, em Londres, afirmaram que Khalife tinha feito um "jogo cínico" ao afirmar que queria ser espião depois de ter entregue uma grande quantidade de material restrito e confidencial ao Irão, incluindo os nomes de oficiais das forças especiais.

Khalife testemunhou que tinha estado em contacto com pessoas do governo iraniano, mas que tudo fazia parte de um estratagema para acabar por trabalhar como agente duplo para a Grã-Bretanha, um esquema que disse ter concebido ao ver a série de televisão de suspense político "Homeland".

"Queria utilizar os meus antecedentes para promover a nossa segurança nacional", disse Khalife aos jurados durante o seu julgamento. "Estava a pensar que podia ser o James Bond ou assim, como um idiota."

Foto sem data fornecida pelos serviços de segurança de Daniel Abed Khalife. AP Photo

O advogado de defesa, Gul Nawaz Hussein, disse que as aspirações de Khalife eram ingénuas, estúpidas e quase ridículas. Afirmou que o seu cliente era mais "Scooby Doo" do que "007".

O juiz Bobbie Cheema-Grubb disse que Khalife enfrentaria uma "longa pena de prisão" quando fosse condenado no início do próximo ano.

O caso de Khalife atraiu a atenção do mundo em setembro de 2023, quando este fugiu da prisão de Wandsworth, onde se encontrava em prisão preventiva por espionagem. Fugiu amarrando-se ao fundo de um camião de entrega de comida e andou em fuga durante três dias antes de acabar por ser detido ao longo de um canal no noroeste de Londres.

Durante o seu julgamento, Khalife declarou-se culpado da fuga, mas contestou as acusações de espionagem.

Ações de "amadorismo"

Khalife alistou-se no exército britânico aos 16 anos e foi destacado para o Royal Corps of Signals, uma unidade de comunicações que trabalha com tropas no campo de batalha, bem como com forças especiais e esquadrões de informação.

Disseram-lhe que não podia entrar para os serviços secretos porque a mãe é iraniana.

Aos 17 anos, Khalife contactou um homem ligado aos serviços secretos iranianos e começou a passar informações, segundo os procuradores. Foi-lhe concedida autorização de segurança secreta da NATO quando participou num exercício conjunto em Fort Cavazos, no Texas, no início de 2021.

As autoridades de segurança britânicas não estavam cientes dos contatos de Khalife com os iranianos até que ele contatou o MI6, o serviço de inteligência estrangeira do Reino Unido, para se oferecer para trabalhar como agente duplo.

Khalife contactou o MI6 sob anonimato, afirmando que tinha conquistado a confiança dos seus superiores iranianos e que estes o tinham recompensado deixando um saco num parque do norte de Londres que continha 2.000 dólares em dinheiro (1.895 euros).

Disse ainda que a maior parte do material que forneceu aos seus agentes iranianos era informação que inventou ou documentos que estavam disponíveis na Internet e que não expunha quaisquer segredos do exército britânico.

A polícia britânica afirmou que, embora as acções de Khalife fossem "amadoras" e contivessem elementos de "fantasia", ele tinha prejudicado o interesse do Reino Unido ao fornecer informações "altamente sensíveis" ao Irão.

"Ele é a derradeira personagem Walter Mitty", disse Dominic Murphy, o chefe do comando antiterrorista da Polícia Metropolitana, referindo-se a uma personagem de ficção que tem devaneios fantásticos para escapar à sua existência quotidiana mundana.

"O problema é que ele é uma personagem de Walter Mitty que estava a ter um impacto extremamente significativo no mundo real", disse Murphy.