Exército indiano mata 31 supostos rebeldes maoístas após tiroteio

Os combates eclodiram na sexta-feira quando as tropas de contra-insurreição, agindo com base em informações, encurralaram cerca de 50 supostos rebeldes na zona florestal de Abhujmaad, ao longo da fronteira dos distritos de Narayanpur e Dantewada, no estado de Chhattisgarh, disse o Inspetor-Geral da polícia estatal, Pattilingam Sundarraj.

Sundarraj disse que a operação foi lançada na quinta-feira e que a batalha começou no dia seguinte, durando cerca de nove horas. Sundarraj afirmou que as operações de busca prosseguiam na zona e que as tropas tinham recuperado algumas armas e munições, incluindo espingardas automáticas.

Os meios de comunicação social indianos publicaram no X um vídeo do rescaldo da batalha. Não houve qualquer declaração imediata por parte dos rebeldes.

Os soldados indianos têm vindo a combater os rebeldes maoístas em vários estados do centro e do norte do país desde 1967, quando os militantes, também conhecidos como naxalitas, começaram a lutar para exigir mais empregos, terras e riqueza proveniente dos recursos naturais para as comunidades indígenas pobres do país. Os insurretos inspiram-se no líder revolucionário chinês Mao Zedong.

Anos de negligência isolaram muitos aldeões locais, que enfrentam a falta de empregos, escolas e clínicas de saúde, o que os torna abertos às investidas dos rebeldes. Os rebeldes falam as mesmas línguas tribais que muitos dos aldeões locais e prometeram lutar por um futuro melhor, especialmente em Chhattisgarh, um dos estados mais pobres da Índia, apesar das suas vastas riquezas minerais.

Segundo as autoridades, pelo menos 171 militantes foram mortos este ano em Chhattisgarh.

Os combates de sexta-feira foram os mais mortíferos deste ano.

Em abril, as forças governamentais mataram pelo menos 29 presumíveis rebeldes maoístas em Chhattisgarh, três dias antes do início das eleições nacionais na Índia.

Os rebeldes fizeram emboscadas à polícia, destruíram gabinetes governamentais e raptaram funcionários. Também fizeram explodir carris de comboios, atacaram prisões para libertar os seus camaradas e roubaram armas dos armazéns da polícia e dos paramilitares para se armarem.