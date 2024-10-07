Televisão estatal russa alvo de ataque informático

Os meios de comunicação social russos noticiaram esta segunda-feira de manhã um poderoso ataque de piratas informáticos à Companhia Estatal de Televisão e Radiodifusão de toda a Rússia (VGTRK). A empresa ainda não comentou a informação.

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A publicação Gazeta.ru, citando uma fonte conhecedora do problema, disse que a transmissão online e os serviços internos estavam em baixo. "Isto já dura há muito tempo. Ouvi dizer que eles apagaram tudo dos servidores, inclusive os backups. Estão a trabalhar em emergência desde as 6 da manhã. O problema, pelo que sei, é muito grave e o restabelecimento vai demorar muito tempo", disse a mesma fonte ao Gazeta.ru.

O ataque informático não afetou as emissões de televisão digital da VGTRK.

A holding VGTRK inclui os canais federais Rossiya 1, Rossiya-24, Rossiya Kultura e mais de 80 empresas regionais de televisão e rádio que transmitem em todas as entidades constituintes da Federação Russa.

A VGTRK é controlada pelo Estado e o presidente da Federação da Rússia reconheceu a holding como uma empresa estratégica. Em 2022, as autoridades russas aumentaram o financiamento dos meios de comunicação social estatais no contexto da invasão em grande escala da Ucrânia. Estão em vigor sanções internacionais contra as empresas e a direção da holding.