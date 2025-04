Florida prepara-se para o furacão Milton ainda a recuperar do Helena

De Euronews com AP

A costa do Golfo da Flórida prepara-se esta terça-feira para o impacto dos ventos e chuvas fortes do furacão Milton, que poderão destruir áreas já devastadas pelo furacão Helena há 12 dias - regiões que estão ainda estão a recuperar do furacão Ian de há dois anos.

Quase toda a costa oeste da Florida está sob aviso de furacão esta terça-feira, enquanto a tempestade e os seus ventos de 250 quilómetros/hora se aproximam. O furacão mais forte do Atlântico de que há registo é o Allen, de 1980, que atingiu velocidades de vento de 360 quilómetros/hora enquanto se deslocava pelas Caraíbas e pelo Golfo antes de atingir o Texas e o México.

Esta terça-feira, o Milton, que estava com categoria 5, passou para categoria 4, mas os meteorologistas garantem que ainda representa "uma ameaça extremamente séria para a Florida".

O Milton intensificou-se rapidamente na segunda-feira, tornando-se uma tempestade de categoria 5 ao meio-dia, com ventos máximos sustentados de 285 quilómetros/hora, antes de passar a uma categoria inferior.

Furacão tocará terra na Baía de Tampa

O centro do furacão poderá chegar a terra na quarta-feira na região da Baía de Tampa, que não é atingida diretamente por um grande furacão há mais de um século. Os cientistas esperam que o sistema enfraqueça ligeiramente antes de atingir a costa, embora possa manter a força de furacão à medida que atravessa o centro da Florida em direção ao Oceano Atlântico. Isto pouparia em grande parte outros estados afetados pelo Helena, que matou pelo menos 230 pessoas no seu percurso da Florida para a cordilheira dos Apalaches.

A Baía de Tampa não é atingida diretamente por um grande furacão desde 1921 e as autoridades temem que a sorte esteja prestes a acabar para a região e para os seus 3,3 milhões de habitantes.

O presidente Joe Biden aprovou uma declaração de emergência para a Florida e a deputada Kathy Castor revelou que 7.000 funcionários federais foram convocados para ajudar, numa das maiores mobilizações de pessoal federal da história.

A área da Baía de Tampa ainda está a recuperar do Helena e da parede de água de cerca de 2,4 metros que criou, apesar de o olho do furacão ter estado a 160 quilómetros da costa.

Os meteorologistas alertaram para o facto de o Milton poder provocar uma tempestade que fará subir as águas de 2,4 a 3,6 metros, o que levou à emissão de ordens de evacuação para as comunidades de praia ao longo da costa do Golfo. Na Florida, isso significa que quem ficar está por sua conta e não se espera que os socorristas arrisquem as vidas para os salvar no auge da tempestade.

Os retardatários foram um problema durante o Helena e o Ian de 2022. Muitos residentes não deram atenção aos avisos e deixaram-se ficar em casa, expondo-se ao perigo. Mas, ao longo do dia de ontem, um fluxo constante de veículos dirigia-se para norte, ao longo da Interstate 75, a principal autoestrada do lado oeste da península, à medida que os residentes acatavam as ordens de evacuação. O tráfego entupiu as faixas sul da autoestrada ao longo de quilómetros, enquanto outros residentes se dirigiam para a relativa segurança de Fort Lauderdale e Miami, no outro lado do estado.