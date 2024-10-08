As forças russas entraram na parte oriental de Toretsk, na região de Donetsk, confirmou o comando militar ucraniano.

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O porta-voz do Grupo Tático Operacional de Luhansk disse que a situação na cidade é "muito instável" e que "os combates estão a ter lugar em todas as entradas dos edifícios".

O site de monitorização por crowdsourcing DeepState indica que as povoações na periferia oriental de Toretsk - Pivnichne, Zalizne, Druzhba e Pivdenne - estão total ou quase totalmente nas mãos dos russos.

A situação perto de Toretsk tem sido difícil desde há meses, tendo os confrontos nos arredores da cidade sido noticiados em agosto.

Mas no último mês, Moscovo intensificou a sua atenção e os seus ataques à cidade, e as forças russas têm vindo a avançar para Toretsk desde o final de setembro, utilizando bombas guiadas altamente destrutivas.

A situação também se tornou cada vez mais difícil no leste da Ucrânia - o principal alvo da invasão total do Kremlin - desde a captura de Vuhledar, há menos de uma semana.

À semelhança de Vuhledar, Toretsk é uma cidade na linha da frente há mais de 10 anos, devido à sua proximidade com os territórios ucranianos tomados pela Rússia em 2014.

O que significaria a captura de Toretsk?

Com uma população de mais de 30.000 habitantes antes da invasão em grande escala, Toretsk foi destruída e devastada, e apenas cerca de 1.600 residentes permanecem na cidade.

Se as forças russas conseguirem capturar a cidade, isso ajudará Moscovo a bloquear as principais rotas logísticas ucranianas, ligando a retaguarda operacional e a zona de combate.

A intensificação dos ataques russos demonstra também a superioridade de Moscovo, enquanto a Ucrânia pede mais armas e apoio aos seus aliados ocidentais.