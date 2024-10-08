Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Forças russas entram em Toretsk enquanto se desenrolam combates na região de Donetsk

Militares ucranianos da 148ª brigada de artilharia separada das Forças de Assalto Aéreo preparam um obuseiro M777 para disparar contra posições russas na linha da frente na região de Donetsk
Militares ucranianos da 148ª brigada de artilharia separada das Forças de Assalto Aéreo preparam um obuseiro M777 para disparar contra posições russas na linha da frente na região de Donetsk Direitos de autor  Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
De Sasha Vakulina
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

A cidade na região oriental de Donetsk, que chegou a ter mais de 30.000 habitantes, tem agora apenas 1.600 residentes.

As forças russas entraram na parte oriental de Toretsk, na região de Donetsk, confirmou o comando militar ucraniano.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O porta-voz do Grupo Tático Operacional de Luhansk disse que a situação na cidade é "muito instável" e que "os combates estão a ter lugar em todas as entradas dos edifícios".

O site de monitorização por crowdsourcing DeepState indica que as povoações na periferia oriental de Toretsk - Pivnichne, Zalizne, Druzhba e Pivdenne - estão total ou quase totalmente nas mãos dos russos.

A situação perto de Toretsk tem sido difícil desde há meses, tendo os confrontos nos arredores da cidade sido noticiados em agosto.

Mas no último mês, Moscovo intensificou a sua atenção e os seus ataques à cidade, e as forças russas têm vindo a avançar para Toretsk desde o final de setembro, utilizando bombas guiadas altamente destrutivas.

Related

A situação também se tornou cada vez mais difícil no leste da Ucrânia - o principal alvo da invasão total do Kremlin - desde a captura de Vuhledar, há menos de uma semana.

À semelhança de Vuhledar, Toretsk é uma cidade na linha da frente há mais de 10 anos, devido à sua proximidade com os territórios ucranianos tomados pela Rússia em 2014.

O que significaria a captura de Toretsk?

Com uma população de mais de 30.000 habitantes antes da invasão em grande escala, Toretsk foi destruída e devastada, e apenas cerca de 1.600 residentes permanecem na cidade.

Se as forças russas conseguirem capturar a cidade, isso ajudará Moscovo a bloquear as principais rotas logísticas ucranianas, ligando a retaguarda operacional e a zona de combate.

A intensificação dos ataques russos demonstra também a superioridade de Moscovo, enquanto a Ucrânia pede mais armas e apoio aos seus aliados ocidentais.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Queda de Vuhledar: forças ucranianas retiram-se após dois anos e meio de combates

Rússia continua a avançar em direção a Pokrovsk, Kiev investiga morte de soldado com espada medieval

Pokrovsk na mira dos russos: cerca de 700 pessoas abandonam diariamente a cidade