Queda de Vuhledar: forças ucranianas retiram-se após dois anos e meio de combates

A fortaleza ucraniana na região de Donetsk caiu perante a ofensiva russa, mas Moscovo demorou mais de dois anos e meio a capturar a cidade. O que é que isto significa para a invasão russa da Ucrânia?

As forças de Kiev retiraram-se da cidade de Vuhledar, na região de Donetsk, confirmou o comando militar ucraniano esta quarta-feira.

De acordo com o site de monitorização DeepState, os soldados russos entraram na cidade no Donbass na terça-feira, avançando a partir do oeste e do sul.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW na sigla original), sediado nos EUA, informou anteriormente que as forças de Moscovo também têm avançado para nordeste da cidade.

Imagens geolocalizadas publicadas na segunda e terça-feira mostram as forças russas a colocarem bandeiras nacionais e a operarem livremente em várias partes de Vuhledar, e bloggers militares russos afirmaram na terça-feira que as forças russas tinham tomado a localidade.

O governador regional de Donetsk, Vadym Filashkin, afirmou que a situação na terça-feira era "muito difícil". "O inimigo já está quase no centro da cidade", disse à televisão ucraniana.

Na quarta-feira, o grupo do exército de Khortytsia anunciou oficialmente a retirada das forças ucranianas.

"O comando superior autorizou uma manobra para retirar as unidades de Vuhledar, a fim de poupar pessoal e equipamento militar e tomar uma posição para novas operações", afirmou o grupo.

A 72ª Brigada Mecanizada da Ucrânia defende a cidade há quase dois anos.

A escala de baixas ucranianas é desconhecida neste momento, no entanto, uma retirada ordenada provavelmente ajudou a evitar perdas maiores.

O que é que se segue para as forças russas?

As tropas russas têm estado a tentar capturar a cidade desde o início da invasão em grande escala no início de 2022. Vuhledar resistiu a vários ataques nos últimos meses e semanas, enquanto as forças de Moscovo tentavam cercar a cidade.

O ISW disse que não está claro se as forças russas farão ganhos rápidos além de Vuhledar no futuro imediato.

Agora, terão primeiro de limpar completamente a cidade "para a tornar uma posição utilizável a partir da qual possam lançar futuros ataques", acrescentou o ISW, com as posições defensivas ucranianas situadas a nordeste de Vuhledar.