EUA: Furacão Milton deixa milhares de pessoas sem eletricidade

De Euronews

PUBLICIDADE

O furacão Milton atingiu a Florida na quarta-feira à noite, depois de se tornar numa tempestade de categoria 3.

Foram registadas rajadas de vento que atingiram os 160 quilómetros por hora e que produziram vários tornados, e foram emitidos avisos de inundações rápidas para quase 2 milhões de pessoas em Tampa, São Petersburgo e Clearwater.

Mais de um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade e espera-se que os cortes de energia aumentem à medida que o Milton se desloca pelo estado. O maior número de cortes de energia ocorreu no condado de Sarasota, onde a tempestade atingiu a costa, bem como no condado vizinho de Manatee.

Dado que milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas para trás, foram criados abrigos em todo o estado para as acolher. No entanto, segundo o governador da Florida, Ron De Santis, muitas outras pessoas optaram por ficar em casa.

“Fiquem em casa e não circulem pelas estradas. As águas das cheias e a vaga de tempestade são muito perigosas. Se estiver em Sarasota, Manatee, algumas dessas áreas para onde o olho da tempestade está a ir, pode ser que as coisas se acalmem por um minuto. Entenda que isso significa que você está no olho. A tempestade vai voltar e tornar-se realmente desagradável muito em breve. Por isso, não saiam para o exterior até que seja confirmado que é seguro”, alertou Ron De Santis.

As operações de busca e de salvamento continuam depois de vários tornados terem atravessado a Florida antes da aproximação do Milton, destruindo cerca de 125 casas.

Segundo o xerife de St. Lucie, uma localidade em Fort Pierce, já se "perderam algumas vidas" mas o responsável pela polícia não avançou um número.

Autoridades aconselham pessoas a fugirem

No início desta quinta-feira, as autoridades da Florida alertaram para a necessidade das pessoas fugirem, uma vez que correm perigo de vida. “Para aqueles que foram atingidos durante o furacão Helena... este vai ser um Knockout. Precisam de sair e precisam de sair agora”, disse Cathie Perkins, diretora da gestão de emergências do condado de Pinellas, situado na península que forma a baía de Tampa.

A Baía de Tampa não é atingida diretamente por um grande furacão há mais de um século. No entanto, o furacão Milton está a ameaçar a população de Tampa, bem como de outras comunidades que ainda estão a recuperar do furacão Helena, que inundou casas e que fez pelo menos 230 mortos no sul do país.

Em muitos locais ao longo da costa, as autoridades municipais esforçaram-se por recolher e remover os detritos, deixados pela passagem do Helena, antes que os ventos e o furacão Milton pudessem varrê-los e agravar os danos.