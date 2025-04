Ministro da Defesa israelita adverte que se atacar o Irão, será um ataque "letal"

PUBLICIDADE

O Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, avisou que a retaliação de Israel a um ataque com mísseis iranianos contra o seu território na semana passada será "letal".

Num discurso proferido perante as tropas israelitas, Gallant afirmou que o ataque iria apanhar o Irão desprevenido, embora não tenha fornecido mais pormenores sobre a dimensão do ataque alegadamente planeado.

"Eles não vão entender o que aconteceu e como aconteceu", disse Gallant.

O Irão disparou quase 200 mísseis contra Israel na semana passada, depois de Israel ter intensificado os seus ataques aéreos em todo o Líbano, matando vários comandantes de topo do grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irão - incluindo o seu líder Hassan Nasrallah.

Os comentários confirmam que Israel não tenciona abrandar a sua campanha militar contra o Hezbollah, que tem levado as Forças de Defesa de Israel (IDF) a atacar Beirute, a capital do Líbano, e a lançar o que chama uma invasão terrestre "limitada" no Sul do Líbano.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu retaliar o ataque do Irão. No entanto, não confirmou quando nem como isso iria acontecer, no que seria uma nova escalada do conflito em espiral no Médio Oriente.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, exortou Netanyahu a evitar um ataque ao Irão que atinja locais relacionados com o programa nuclear iraniano ou com o seu sector petrolífero, receando um impacto no mercado petrolífero mundial que faria subir os preços e que poderia afetar a próxima campanha eleitoral do democrata.

Na quarta-feira, os dois líderes tiveram a sua primeira reunião em sete semanas, com a vice-presidente Kamala Harris a juntar-se à conversa.

Apesar das suas repetidas tentativas de mediar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, Biden reiterou o seu apoio a Israel, tendo alegadamente felicitado Netanyahu pelas suas "operações intensas e determinadas que Israel levou a cabo contra o Hezbollah", segundo o gabinete de Netanyahu.

Netanyahu tem ignorado repetidamente os apelos de Biden para cessar-fogos que incluem uma pausa temporária nos combates.

Desde a última conversa telefónica entre os dois líderes, no final de agosto, Netanyahu intensificou os seus ataques no Líbano contra o Hezbollah.

Na quinta-feira, um vídeo divulgado pela agência noticiosa Associated Press parece mostrar um grupo de soldados a hastear uma bandeira israelita numa aldeia do sul do Líbano, quando um ataque das FDI matou cinco paramédicos, segundo um porta-voz da defesa civil.

As IDF continuaram a bombardear Gaza enquanto expandiam as suas operações no Líbano. Os ataques no centro e norte da Faixa de Gaza mataram dezenas de pessoas na quarta-feira, enquanto o número de mortos do conflito, que dura há um ano, ultrapassou os 42.000, segundo o Ministério da Saúde palestiniano, que não faz distinção entre militantes e civis.

O porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari, afirmou que as forças israelitas continuavam a operar em Gaza para impedir o reagrupamento do Hamas.