Mais um soldado da ONU ferido. Israel ordena a povo palestiniano que abandone o norte de Gaza

O exército israelita renovou no sábado as ordens para que os palestinianos do norte da Faixa de Gaza abandonem as suas casas e abrigos, à medida que as tropas prosseguem a ofensiva de uma semana contra os militantes do Hamas.

Avichay Adraee, porta-voz das forças armadas israelitas (IDF), disse às pessoas que viviam na zona visada que deviam dirigir-se para sul, para Muwasi, uma zona lotada no sul de Gaza, assinalada pelos militares como zona humanitária.

O exército israelita ordenou também que os três principais hospitais do norte de Gaza evacuassem os doentes e o pessoal médico.

A maior parte dos combates da semana passada centrou-se em Jabaliya e arredores, o maior campo de refugiados da Faixa de Gaza. A zona foi bombardeada por jatos de guerra e artilharia israelitas. Os residentes da zona afirmaram ter ficado encurralados nas suas casas e abrigos.

Mais um soldado da UNIFIL ferido

Apesar dos protestos oficiais de Paris, Roma e Madrid, na sequência dos disparos israelitas no fim de semana que feriram pelo menos dois soldados da UNIFIL no Sul do Líbano (dois outros foram feridos por disparos não identificados).

A força da ONU declarou no sábado que um quinto soldado tinha sido ferido na sexta-feira à noite por disparos, sem poder especificar até ao momento os responsáveis.

"Um soldado da paz foi atingido por tiros enquanto decorria uma ação militar não muito longe do quartel-general da UNIFIL em Ras al-Naqoura", diz um comunicado de imprensa, citado pela AFP.

O tiroteio ocorreu um dia depois de os militares israelitas terem disparado contra o quartel-general pelo segundo dia consecutivo. Israel, que avisou os soldados da paz para abandonarem as suas posições, não respondeu de imediato às perguntas.

Os cinco soldados da força de paz foram atingidos na zona tampão onde estão estacionados os cerca de 10.000 efetivos da UNIFIL.

Na quinta e sexta-feira, a UNIFIL anunciou que quatro dos seus membros, indonésios e cingaleses, tinham sido feridos, pelo menos dois deles na sequência de um ataque das tropas israelitas.

Aumenta o número de mortos no Líbano

O presidente do parlamento iraniano visitou no sábado o local de um ataque aéreo israelita em Beirute que matou e feriu dezenas de pessoas. Prometeu que Teerão continuará a apoiar os libaneses e os palestinianos que lutam contra Israel.

Mohammad Bagher Qalibaf visitou a zona atingida depois de ter mantido conversações com o Primeiro-Ministro interino Najib Mikati, que afirmou que a prioridade do Líbano era agora trabalhar para um cessar-fogo.

O seu gabinete afirmou que o governo libanês continua a respeitar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU de 2006, aprovada no final de uma guerra de 34 dias entre Israel e o Hezbollah, e que está preparado para reforçar a presença do exército libanês ao longo da fronteira com Israel.

Foi a segunda visita de um funcionário iraniano a Beirute nos últimos dias, depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros do país ter visitado o Líbano no início deste mês.

O Irão é um dos principais apoiantes do grupo libanês Hezbollah, que sofreu grandes reveses nas últimas semanas, bem como a morte do seu líder Hassan Nasrallah.

As autoridades libanesas disseram na sexta-feira que 60 pessoas foram mortas e 168 feridas nas últimas 24 horas, elevando o número total de mortos no último ano de conflito entre Israel e o grupo militante para 2.229 mortos e 10.380 feridos.

Israel tem vindo a intensificar a sua campanha contra o Hezbollah com vagas de pesados ataques aéreos em todo o Líbano e uma invasão terrestre na fronteira. Isto acontece após um ano de trocas de tiros.

O Hezbollah começou a atacar postos do exército israelita em outubro do ano passado, em solidariedade com o grupo militante Hamas em Gaza. Desde 23 de setembro, Israel intensificou os seus ataques aéreos e forçou a deslocação de centenas de milhares de libaneses.

Na semana passada, Israel iniciou uma invasão terrestre do Líbano, o que levou a confrontos ao longo da fronteira com os combatentes do Hezbollah.

Não há ajuda alimentar para Gaza desde 1 de outubro

A agência alimentar das Nações Unidas afirmou no sábado que não tinha entrado qualquer ajuda alimentar no norte de Gaza desde 1 de outubro.

O Programa Alimentar Mundial (PAM ou WFP, na sigla em inglês) afirmou que o principal posto fronteiriço da zona devastada pela guerra estava encerrado há cerca de duas semanas. A agência alertou também para o fato de a operação terrestre em curso de Israel ter um impacto desastroso na segurança alimentar de milhares de famílias palestinianas na região.

"O norte está basicamente isolado e não podemos operar lá", disse Antoine Renard, diretor nacional do WFP para os territórios palestinianos.

As preocupações com uma crise de fome aumentaram em Gaza cerca de um mês depois de um investigador independente da ONU sobre o direito à alimentação ter acusado Israel de levar a cabo uma "campanha de fome" contra os palestinianos.

Israel negou tais alegações e insistiu que tem permitido a entrada de alimentos e outros tipos de ajuda em Gaza em quantidades significativas.

"Israel não suspendeu a entrada ou a coordenação da ajuda humanitária que entra no norte da Faixa de Gaza a partir do seu território. Como prova, a ajuda humanitária coordenada pelo COGAT e pelas organizações internacionais continuará a entrar no norte da Faixa de Gaza também nos próximos dias", declarou o COGAT, o organismo militar israelita que supervisiona a distribuição da ajuda, em comunicado na quarta-feira.

O WFP declarou que os seus pontos de distribuição de alimentos, bem como as cozinhas e padarias no norte de Gaza, foram obrigados a encerrar devido aos ataques aéreos, às operações militares terrestres e às ordens de evacuação.

A única padaria em funcionamento no norte de Gaza, apoiada pelo WFP, incendiou-se depois de ter sido atingida por uma munição explosiva.

O WFP informou que as últimas provisões alimentares que restavam no norte - incluindo alimentos enlatados, farinha de trigo, biscoitos de alta energia e suplementos nutricionais - foram distribuídas em abrigos, instalações de saúde e cozinhas na cidade de Gaza e em três abrigos nas zonas do norte.

Não se sabe ao certo quanto tempo durarão estas provisões alimentares limitadas, alertando para o facto de que as consequências para as famílias em fuga serão terríveis se a escalada continuar.

A ofensiva israelita em Gaza já matou mais de 42 000 palestinianos, de acordo com as autoridades sanitárias locais, que não dizem quantos eram combatentes, mas afirmam que as mulheres e as crianças representam mais de metade das vítimas mortais.

A guerra destruiu grandes áreas de Gaza e deslocou cerca de 90% da sua população de 2,3 milhões de pessoas, muitas vezes várias vezes.

Campos do Estado Islâmico na Síria atingidos por ataques aéreos dos EUA

As forças armadas norte-americanas afirmaram ter efectuado uma série de ataques aéreos contra vários campos na Síria pertencentes ao chamado grupo Estado Islâmico (ISIS).

O Comando Central dos EUA afirmou que os ataques de sexta-feira irão "perturbar a capacidade do ISIS para planear, organizar e conduzir ataques contra os Estados Unidos, os seus aliados e parceiros, e civis em toda a região e não só".

A Comissão afirmou que os danos de combate estavam a ser avaliados e não incluíam vítimas civis.

Há cerca de 900 forças norte-americanas na Síria, juntamente com um número não revelado de contratados, na sua maioria a tentar impedir qualquer regresso do grupo extremista IS, que varreu o Iraque e a Síria em 2014, assumindo o controlo de grandes extensões de território.