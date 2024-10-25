Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Bulgária: preparativos em curso para a sétima eleição em quatro anos

Bulgária: preparativos em curso para a sétima eleição em três anos
Bulgária: preparativos em curso para a sétima eleição em três anos Direitos de autor  Valentina Petrova/Valentina Petrova
Direitos de autor Valentina Petrova/Valentina Petrova
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Protestos em massa contra a corrupção derrubaram o governo da Bulgária em 2020. O país precisa urgentemente de um período de estabilidade governamental para acelerar o fluxo de fundos da UE.

Os búlgaros são chamados às urnas no domingo, pela sétima vez em quatro anos.

A Bulgária precisa urgentemente de um período de governação estável para acelerar o fluxo de fundos da UE nos pagamentos do Plano de Recuperação e Resiliência e para acelerar o processo de adesão ao euro.

Desde que os protestos em massa contra a corrupção, em 2020, derrubaram o governo de centro-direita da Bulgária, uma série de eleições levou a coligações instáveis e mal sucedidas, lideradas por partidos de centro e de direita.

Nikolay Denkov, antigo primeiro-ministro e líder do movimento “Continuamos a Mudança”, afirmou que uma série de leis relacionadas com o clima e a corrupção têm de ser aprovadas o mais rapidamente possível, e enviadas para a Comissão Europeia.

As últimas eleições realizaram-se em junho, altura em que a taxa de participação atingiu um mínimo histórico de 34%.

As últimas sondagens sugerem que não haverá grandes alterações, com os mesmos três partidos na liderança.

O partido Cidadãos para o Desenvolvimento Europeu (GERB), da atual coligação, cujo líder é o primeiro-ministro da Bulgária há mais tempo em funções desde a queda da União Soviética, deverá obter a maioria dos votos.

O partido de direita pró-russo Revival também está a crescer, com a aprovação da UE a atingir um mínimo histórico na Bulgária, com 46%.

Todos os líderes dos partidos candidatos fizeram as suas últimas apresentações antes da votação de domingo.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Eleições na Bulgária: projeções apontam para vitória do GERB

Sófia: milhares protestam por eleições justas e demissão do governo

Irão convoca embaixadores da UE para protestar contra a designação da Guarda Revolucionária como grupo terrorista