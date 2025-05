Eleições na Bulgária: projeções apontam para vitória do GERB

De Euronews

As sondagens à boca da urna preliminares das eleições legislativas antecipadas na Bulgária mostram que o partido de centro-direita GERB tem uma sólida vantagem.

De acordo com a sondagem Gallup International Balkan, o GERB detém 25,1% dos votos, seguido do PP-DB com 15,4% e do partido nacionalista Revival (Vazrazhdane) com 13,8%.

O BSP - Esquerda Unida segue-se com 8,1% e o DPS - Novo Começo com 7,7%. A afluência às urnas está estimada em 33,5%, segundo a Gallup.

Uma sondagem à boca da urna efectuada pela Alfa Research coloca o GERB com uma vantagem mais ampla de 26,4%, seguido do PP-DB com 14,9% e do Vazrazhdane com 12,9%, com uma taxa de participação estimada em 38%.

Os resultados finais determinarão se o GERB obtém apoio suficiente para pôr termo ao impasse político na Bulgária.

Os búlgaros votaram este domingo nassétimas eleições gerais em pouco mais de três anos, numa altura em que o país enfrenta uma crescente instabilidade política que pode encorajar o aumento do sentimento pró-russo e de extrema-direita.

Apenas duas das seis eleições gerais realizadas desde 2021 produziram um governo eleito. No entanto, ambos caíram depois de tentarem introduzir reformas e eliminar os vestígios da dependência do país em relação à Rússia.

A última votação, realizada em junho, não produziu um vencedor claro e as sete fações eleitas na fragmentada legislatura não conseguiram formar uma coligação viável. Os observadores sugerem que esta nova votação produzirá mais do mesmo, com poucas hipóteses de um fim imediato do impasse político.

As sondagens preveem que o cansaço dos eleitores e a desilusão com o sistema político resultarão numa baixa taxa de participação e num parlamento fragmentado, onde os grupos populistas e pró-russos poderão aumentar a sua representação.

"Espera-se uma afluência às urnas recorde e, ao mesmo tempo, um elevado número de votos controlados - não apenas votos comprados, mas também aqueles que se devem à pressão das autoridades locais, incluindo as empresas", disse a analista Stoyana Georgieva. A analista vê a possibilidade de o principal partido pró-Rússia na Bulgária, o Vazrazhdane, emergir como uma segunda força política.

Este partido de extrema-direita, ultranacionalista e populista insiste que a Bulgária levante as sanções contra a Rússia, deixe de ajudar a Ucrânia e realize um referendo sobre a sua adesão à NATO.