Geórgia está numa encruzilhada entre a UE e a Rússia numa eleição crucial e tensa

"Vê-se isto por toda a cidade de Tbilisi", diz Ana Tavadze, apontando para a bandeira europeia azul e amarela.

A ativista de 27 anos tem estado a fazer campanha para três organizações diferentes no período que antecede as eleições parlamentares de sábado, na Geórgia.

"Estas eleições são um momento existencial na história da Geórgia", disse, refletindo sobre a oportunidade que os georgianos têm de moldar o futuro do país na UE - ou fora dela.

No sábado, quando as urnas abrirem, milhões de georgianos, no país e no estrangeiro, irão votar numa eleição que a presidente Salome Zourabichvili considerou um "referendo" sobre a escolha do país entre a Europa e a Rússia.

O partido no poder, o Sonho Georgiano, enfrentará quatro grandes partidos da oposição: Movimento Nacional Unido, Geórgia Forte, Coligação para a Mudança e Gakharia para a Geórgia.

Todos assinaram a Carta da Geórgia, um apelo à ação lançado por Zourabichvili. Nessa carta, Zourabichvili pede aos quatro partidos que ajudem a retirar o Sonho Georgiano do poder, impedindo-o de formar uma coligação.

Apoiantes do partido governamental Georgian Dream participam num comício no centro de Tbilisi, Geórgia, quarta-feira, 23 de outubro de 2024.

Os críticos dizem que a Sonho Georgiano, que está no poder desde 2012, perdeu a confiança do povo graças à controversa lei dos "agentes estrangeiros", também conhecida como a "lei russa", que provocou protestos em massa este ano e congelou o processo de adesão da Geórgia à UE.

Fundado e liderado pelo bilionário Bidzina Ivanishvili, o partido propôs outra legislação que, segundo a oposição, imita as leis introduzidas na Rússia - incluindo um projeto de lei recentemente aprovado que, segundo os seus detratores, restringe severamente a comunidade LGTBQ+.

O Sonho Georgiano rejeitou as alegações, afirmando que pode garantir a paz com a vizinha Rússia, através de políticas pragmáticas, descrevendo as atuais eleições como uma escolha entre "paz e guerra".

Moscovo ocupa atualmente 20% do território do país nas regiões separatistas da Ossétia do Sul e da Abcásia, na sequência de uma invasão em 2008, que o Sonho Georgiano afirma que a sua oposição corre o risco de repetir.

Ivanishili e o primeiro-ministro do país, Irakli Kobakhidze, prometeram restabelecer as relações com a UE, defendendo que a Geórgia deve aderir ao bloco nas suas próprias condições. O partido afirma que está no bom caminho para aderir à UE até 2030.

"Somos claramente pró-europeus enquanto governo, e demonstramo-lo através das nossas acções", disse Kobakhidze à Euronews.

"Somos uma nação cristã e a Europa esteve sempre associada ao cristianismo. Defendia-o, protegendo o cristianismo para a Geórgia. Por isso, a Europa foi sempre uma escolha natural para a Geórgia e para os georgianos", explicou.

"E essa é uma das razões, ou a razão mais forte, pela qual queremos ser um membro de pleno direito da família europeia".

O que dizem as sondagens?

Até à data, as sondagens de opinião têm dado resultados contraditórios, sendo que muitas delas foram encomendadas por partidos políticos.

Uma sondagem realizada pela empresa britânica de estudos de mercado Savanta, na quinta-feira, coloca o Sonho Georgiano na liderança, mas longe da maioria, com 35% e a Coligação para a Mudança em segundo lugar, com 19%.

Marika Mikiashvili, da Coligação para a Mudança, disse que, apesar de estar satisfeita por ver o seu partido em segundo lugar, a prioridade continua a ser destituir o partido do poder.

"Neste momento, estamos a concentrar-nos num governo de coligação que irá promover uma mudança global e abrir as negociações de adesão com a União Europeia", disse Mikiashvili à Euronews.

"É importante que a Coligação para a Mudança, um partido apoiado pela juventude, avance, mas a formação de um governo de coligação centrado na democracia é a prioridade".

Mikiashvili disse que o seu partido pretende realizar eleições antecipadas assim que as reformas essenciais forem efetuadas para reabrir as discussões com a UE, em conformidade com a Carta da Geórgia.

O maior partido, o Movimento Nacional Unido, atualmente em terceiro lugar nas sondagens, com 16%, foi responsável por nove anos controversos no poder. Mikiashvili afirma que o seu partido estaria disposto a formar uma coligação com o Movimento Nacional Unido, a fim de retirar imediatamente o Sonho Georgiano do poder.

Quais são os obstáculos?

O movimento pró-UE da Geórgia é forte há décadas, tendo uma sondagem de março de 2023 revelado que 85% dos georgianos são a favor da adesão ao bloco.

Apesar da grande aprovação, o Sonho Georgiano garantiu um terceiro mandato no poder em 2020. No entanto, alguns especialistas sugerem que a introdução do projeto de lei sobre agentes estrangeiros e o adiamento da adesão à UE prejudicaram permanentemente a popularidade do partido.

A sua popularidade diminuiu desde as últimas eleições, sobretudo devido às medidas catastróficas que tomaram nos últimos anos", afirmou Shalva Dzebisashvili, diretor de Política e Relações Internacionais da Universidade da Geórgia.

"Esta não é uma eleição normal", disse Dzebisashvili à Euronews. "As pessoas sabem que se escolhermos o Sonho Georgiano, isso significa o status quo e a recusa do futuro europeu".

Mas se a popularidade do partido diminuiu de facto, os defensores pró-europeus dizem que ainda estão preocupados com a intimidação dos eleitores no período que antecedeu as eleições.

Dzebisashvili salienta que o Sonho Georgiano controla a comissão eleitoral, o tribunal e milhares de funcionários públicos.

"Preocupa-nos que nas regiões mais remotas e nos municípios locais, as pessoas possam ser direta ou indiretamente influenciadas a votar no Sonho Georgiano.

"Estamos preocupados com os relatos de pessoas a quem foi pedido que apresentassem provas do seu voto e que foram ameaçadas de perder o emprego", afirma Elene Kintsurashvili, coordenadora de programas do Fundo Marshall Alemão.

Elene Kintsurashvili refere a falta de assembleias de voto para a diáspora georgiana em países vizinhos como a Polónia, onde a única assembleia de voto se situa em Varsóvia, a capital do país.

Há ainda receios de que a Rússia tente interferir durante as eleições, como fez na Moldova, quando os cidadãos foram às urnas no fim de semana passado, onde lançou campanhas de desinformação e de compra de votos.

Os especialistas também sugerem que, se o Sonho Georgiano não conseguir a maioria, como preveem as sondagens, poderá não aceitar a sua derrota e permitir a transferência de poder para um partido diferente.

"O facto de o partido não estar preparado para admitir a derrota e aceitar uma simples transição de poder cria este tipo de sentimento de tensão na sociedade", disse Dzebisashvili. "Existe uma preocupação válida de que eles possam tentar usar a força bruta".

Kobakhidze rejeitou estas afirmações.

"Posso dizer que a Rússia não tem influência na Geórgia", afirmou. "Não existem partidos políticos nos quais eles possam ter influência. Não existem canais de comunicação social com a sua influência".

"É por isso que a Rússia não pode influenciar as eleições na Geórgia", insistiu Kobakhidze.

O que se segue?

O Parlamento Europeu confirmou que as eleições serão monitorizadas por observadores nacionais e internacionais, incluindo uma delegação do Parlamento Europeu.

As urnas abrirão às 8h00 locais (6h00 CET) de sábado e encerrarão à noite, esperando-se que os resultados sejam conhecidos entre o final de sábado e o início da manhã de domingo.

O partido mais votado terá o direito de formar governo, cabendo ao presidente supervisionar eventuais novas eleições.

Se a Carta Georgiana de Zourabichvili se mantiver, o Sonho Georgiano não poderá formar uma coligação, uma vez que os restantes partidos se recusarão a trabalhar com ele.

Mas, na ausência de sondagens fiáveis, o resultado das eleições continua a ser imprevisível, tal como o próximo passo do Sonho Georgiano se não conseguir assegurar uma maioria.

A Euronews contactou o partido para mais comentários.