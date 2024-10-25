Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Geórgia está numa encruzilhada entre a UE e a Rússia numa eleição crucial e tensa

Manifestantes marcham durante um comício da oposição antes das eleições parlamentares da próxima semana em Tbilisi, Geórgia, domingo, 20 de outubro de 2024.
Manifestantes marcham durante um comício da oposição antes das eleições parlamentares da próxima semana em Tbilisi, Geórgia, domingo, 20 de outubro de 2024. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Tamsin Paternoster com Video by Laszlo Arato
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

As eleições parlamentares na Geórgia foram consideradas como um momento existencial para a democracia por ativistas que querem ver o partido pró-russo, Sonho Georgiano, expulso do poder.

"Vê-se isto por toda a cidade de Tbilisi", diz Ana Tavadze, apontando para a bandeira europeia azul e amarela.

A ativista de 27 anos tem estado a fazer campanha para três organizações diferentes no período que antecede as eleições parlamentares de sábado, na Geórgia.

"Estas eleições são um momento existencial na história da Geórgia", disse, refletindo sobre a oportunidade que os georgianos têm de moldar o futuro do país na UE - ou fora dela.

No sábado, quando as urnas abrirem, milhões de georgianos, no país e no estrangeiro, irão votar numa eleição que a presidente Salome Zourabichvili considerou um "referendo" sobre a escolha do país entre a Europa e a Rússia.

O partido no poder, o Sonho Georgiano, enfrentará quatro grandes partidos da oposição: Movimento Nacional Unido, Geórgia Forte, Coligação para a Mudança e Gakharia para a Geórgia.

Todos assinaram a Carta da Geórgia, um apelo à ação lançado por Zourabichvili. Nessa carta, Zourabichvili pede aos quatro partidos que ajudem a retirar o Sonho Georgiano do poder, impedindo-o de formar uma coligação.

Apoiantes do partido governamental Georgian Dream participam num comício no centro de Tbilisi, Geórgia, quarta-feira, 23 de outubro de 2024.
Apoiantes do partido governamental Georgian Dream participam num comício no centro de Tbilisi, Geórgia, quarta-feira, 23 de outubro de 2024. Shakh Aivazov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Os críticos dizem que a Sonho Georgiano, que está no poder desde 2012, perdeu a confiança do povo graças à controversa lei dos "agentes estrangeiros", também conhecida como a "lei russa", que provocou protestos em massa este ano e congelou o processo de adesão da Geórgia à UE.

Fundado e liderado pelo bilionário Bidzina Ivanishvili, o partido propôs outra legislação que, segundo a oposição, imita as leis introduzidas na Rússia - incluindo um projeto de lei recentemente aprovado que, segundo os seus detratores, restringe severamente a comunidade LGTBQ+.

O Sonho Georgiano rejeitou as alegações, afirmando que pode garantir a paz com a vizinha Rússia, através de políticas pragmáticas, descrevendo as atuais eleições como uma escolha entre "paz e guerra".

Moscovo ocupa atualmente 20% do território do país nas regiões separatistas da Ossétia do Sul e da Abcásia, na sequência de uma invasão em 2008, que o Sonho Georgiano afirma que a sua oposição corre o risco de repetir.

Ivanishili e o primeiro-ministro do país, Irakli Kobakhidze, prometeram restabelecer as relações com a UE, defendendo que a Geórgia deve aderir ao bloco nas suas próprias condições. O partido afirma que está no bom caminho para aderir à UE até 2030.

"Somos claramente pró-europeus enquanto governo, e demonstramo-lo através das nossas acções", disse Kobakhidze à Euronews.

"Somos uma nação cristã e a Europa esteve sempre associada ao cristianismo. Defendia-o, protegendo o cristianismo para a Geórgia. Por isso, a Europa foi sempre uma escolha natural para a Geórgia e para os georgianos", explicou.

"E essa é uma das razões, ou a razão mais forte, pela qual queremos ser um membro de pleno direito da família europeia".

O que dizem as sondagens?

Até à data, as sondagens de opinião têm dado resultados contraditórios, sendo que muitas delas foram encomendadas por partidos políticos.

Uma sondagem realizada pela empresa britânica de estudos de mercado Savanta, na quinta-feira, coloca o Sonho Georgiano na liderança, mas longe da maioria, com 35% e a Coligação para a Mudança em segundo lugar, com 19%.

Marika Mikiashvili, da Coligação para a Mudança, disse que, apesar de estar satisfeita por ver o seu partido em segundo lugar, a prioridade continua a ser destituir o partido do poder.

"Neste momento, estamos a concentrar-nos num governo de coligação que irá promover uma mudança global e abrir as negociações de adesão com a União Europeia", disse Mikiashvili à Euronews.

"É importante que a Coligação para a Mudança, um partido apoiado pela juventude, avance, mas a formação de um governo de coligação centrado na democracia é a prioridade".

Mikiashvili disse que o seu partido pretende realizar eleições antecipadas assim que as reformas essenciais forem efetuadas para reabrir as discussões com a UE, em conformidade com a Carta da Geórgia.

O maior partido, o Movimento Nacional Unido, atualmente em terceiro lugar nas sondagens, com 16%, foi responsável por nove anos controversos no poder. Mikiashvili afirma que o seu partido estaria disposto a formar uma coligação com o Movimento Nacional Unido, a fim de retirar imediatamente o Sonho Georgiano do poder.

Quais são os obstáculos?

O movimento pró-UE da Geórgia é forte há décadas, tendo uma sondagem de março de 2023 revelado que 85% dos georgianos são a favor da adesão ao bloco.

Apesar da grande aprovação, o Sonho Georgiano garantiu um terceiro mandato no poder em 2020. No entanto, alguns especialistas sugerem que a introdução do projeto de lei sobre agentes estrangeiros e o adiamento da adesão à UE prejudicaram permanentemente a popularidade do partido.

A sua popularidade diminuiu desde as últimas eleições, sobretudo devido às medidas catastróficas que tomaram nos últimos anos", afirmou Shalva Dzebisashvili, diretor de Política e Relações Internacionais da Universidade da Geórgia.

"Esta não é uma eleição normal", disse Dzebisashvili à Euronews. "As pessoas sabem que se escolhermos o Sonho Georgiano, isso significa o status quo e a recusa do futuro europeu".

Mas se a popularidade do partido diminuiu de facto, os defensores pró-europeus dizem que ainda estão preocupados com a intimidação dos eleitores no período que antecedeu as eleições.

Dzebisashvili salienta que o Sonho Georgiano controla a comissão eleitoral, o tribunal e milhares de funcionários públicos.

"Preocupa-nos que nas regiões mais remotas e nos municípios locais, as pessoas possam ser direta ou indiretamente influenciadas a votar no Sonho Georgiano.

"Estamos preocupados com os relatos de pessoas a quem foi pedido que apresentassem provas do seu voto e que foram ameaçadas de perder o emprego", afirma Elene Kintsurashvili, coordenadora de programas do Fundo Marshall Alemão.

Elene Kintsurashvili refere a falta de assembleias de voto para a diáspora georgiana em países vizinhos como a Polónia, onde a única assembleia de voto se situa em Varsóvia, a capital do país.

Há ainda receios de que a Rússia tente interferir durante as eleições, como fez na Moldova, quando os cidadãos foram às urnas no fim de semana passado, onde lançou campanhas de desinformação e de compra de votos.

Os especialistas também sugerem que, se o Sonho Georgiano não conseguir a maioria, como preveem as sondagens, poderá não aceitar a sua derrota e permitir a transferência de poder para um partido diferente.

"O facto de o partido não estar preparado para admitir a derrota e aceitar uma simples transição de poder cria este tipo de sentimento de tensão na sociedade", disse Dzebisashvili. "Existe uma preocupação válida de que eles possam tentar usar a força bruta".

Kobakhidze rejeitou estas afirmações.

"Posso dizer que a Rússia não tem influência na Geórgia", afirmou. "Não existem partidos políticos nos quais eles possam ter influência. Não existem canais de comunicação social com a sua influência".

"É por isso que a Rússia não pode influenciar as eleições na Geórgia", insistiu Kobakhidze.

O que se segue?

O Parlamento Europeu confirmou que as eleições serão monitorizadas por observadores nacionais e internacionais, incluindo uma delegação do Parlamento Europeu.

As urnas abrirão às 8h00 locais (6h00 CET) de sábado e encerrarão à noite, esperando-se que os resultados sejam conhecidos entre o final de sábado e o início da manhã de domingo.

O partido mais votado terá o direito de formar governo, cabendo ao presidente supervisionar eventuais novas eleições.

Se a Carta Georgiana de Zourabichvili se mantiver, o Sonho Georgiano não poderá formar uma coligação, uma vez que os restantes partidos se recusarão a trabalhar com ele.

Mas, na ausência de sondagens fiáveis, o resultado das eleições continua a ser imprevisível, tal como o próximo passo do Sonho Georgiano se não conseguir assegurar uma maioria.

A Euronews contactou o partido para mais comentários.

Partilhar Comentários

