Ucrânia pede rendição dos soldados norte-coreanos e promete segurança, alimentos e cuidados médicos

O projeto ucraniano "I Want to Live" publicou um novo vídeo em língua coreana, no qual apela aos soldados norte-coreanos para que se rendam às forças ucranianas quando forem enviados para as zonas de combate.

O vídeo mostra campos de prisioneiros de guerra na Ucrânia e promete que, após a rendição, os soldados serão mantidos em conformidade com as Convenções de Genebra, com a garantia de condições seguras de detenção, alimentação e cuidados médicos por parte dos ucranianos.

"Não importa quantos soldados Pyongyang envie para ajudar a Rússia, não importa o destino - os campos de prisioneiros de guerra ucranianos estão prontos para receber soldados de qualquer nacionalidade, religião e opinião ideológica".

De acordo com a Direção Principal de Informações do Ministério da Defesa da Ucrânia, as primeiras unidades militares norte-coreanas chegaram à zona de combate na região russa de Kursk na quarta-feira.

O que é o "Quero Viver"?

Lançada em setembro de 2022 pela Direção Principal de Informações da Ucrânia, a linha direta de 24 horas destinava-se a ajudar os soldados russos a entregarem-se voluntariamente ou a entregarem as suas unidades ao exército ucraniano.

Em junho, mais de 300 militares russos já se tinham rendido ao cativeiro ucraniano, utilizando a iniciativa criada pelo governo, disse o representante dos Serviços Secretos de Defesa da Ucrânia, Andrii Yusov, no início deste ano.

"O número de pessoas dispostas a render-se aumentou. Só no âmbito deste projeto, mais de 300 ocupantes russos já se renderam ao cativeiro ucraniano", explicou.

"Alguns deles expressaram imediatamente o seu desejo de não serem trocados ou mesmo de se juntarem às forças de segurança e de defesa".

De acordo com Yusov, foram enviadas mais de 35 mil candidaturas, "na sua maioria de militares russos em serviço, bem como de pessoas que poderão vir a integrar as forças armadas russas e que pretendem proteger-se, não querendo participar na guerra de agressão e não se tornando criminosos de guerra".

A grande maioria está disposta a regressar à sua terra natal após o fim das "hostilidades", mas para evitar futuros problemas com a lei, são registados como capturados e não assinalados como tendo desertado ou se rendido voluntariamente.

As tropas norte-coreanas podem aceder a este site?

Os cidadãos norte-coreanos não têm acesso à Internet e são muito poucos os que possuem computadores.

Os smartphones na Coreia do Norte têm funções limitadas e estão sujeitos a medidas de vigilância e controlo que os tornam úteis apenas para comunicações básicas e consumo de conteúdos aprovados pelo Estado.

Na Rússia, o sítio Web do projeto "I Want to Live" foi proibido em todo o país menos de um mês após o seu lançamento. No entanto, continua a estar acessível através de uma VPN ou de messengers, de uma linha direta e de um chatbot gerido pelo Ministério da Defesa da Ucrânia.

Dirigindo-se aos soldados de Pyongyang em coreano, o novo vídeo diz: "Não devem morrer sem sentido numa terra estrangeira. Não devem repetir o destino de centenas de milhares de soldados russos que nunca regressarão a casa".