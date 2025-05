Borrell condena ataque israelita à UNIFIL e pede sanções contra membros do governo do país

PUBLICIDADE

Josep Borrell, chefe dos negócios estrangeiros da União Europeia, condenou o exército israelita pelo ataque à UNIFIL no Líbano, durante o fórum dos 43 países membros da União para o Mediterrâneo (UPM), em Barcelona.

"Dizer que há ataques contra a UNIFIL sem dizer quem os está a fazer é esconder parte da verdade, e quem os está a fazer é o exército israelita e, portanto, o exército israelita deve ser condenado", sublinhou Borrell.

Israel defendeu a sua presença militar no sul do Líbano e os seus ataques às posições do Hezbollah no país vizinho como necessários, para se defender da ameaça dos militantes apoiados pelo Irão.

Além disso, Borrell reiterou que irá pedir à União Europeia que estabeleça sanções contra os responsáveis pelos colonos israelitas na Cisjordânia, bem como contra dois membros do governo israelita, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o ministro da Defesa Itamar, Ben-Gvir.

José Manuel Albares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, afirmou que o seu país renovou o seu compromisso com a UNRWA, uma organização das Nações Unidas que é indispensável para milhões de refugiados palestinianos na região.

"O direito internacional humanitário nasceu do sofrimento da Europa. Por isso, é imperativo que a Europa se coloque ao lado do direito internacional e impeça as suas violações", acrescentou Ayman Safadi, ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia.

Há muito que Israel acusa a UNRWA em Gaza de ter militantes do Hamas infiltrados na organização.

Por último, Nasser Kamel, secretário-geral da UFM, falou da solução de dois Estados no Médio Oriente.

"Todos sabemos que os parâmetros do remédio se baseiam numa solução de dois Estados e no direito do povo palestiniano a exercer a autodeterminação".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, participou na segunda-feira numa cerimónia fúnebre em Jerusalém, em memória dos soldados e civis mortos a 7 de outubro e durante as ofensivas em Gaza.

"Não vamos desistir da missão de vitória e uma componente central da missão de vitória é o regresso de todos os nossos reféns, tanto os vivos como os mortos, a Israel", disse Netanyahu.