Tragédia em Espanha: população foi avisada demasiado tarde?

A Comunidade Valenciana sofreu na terça-feira um fenómeno de gota fria mais adverso do século, segundo a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), causando mais de 90 mortos e danos catastróficos em várias localidades. A grande quantidade de chuva apanhou muitos cidadãos de surpresa, deixando-os sem tempo para deixar as suas casas e chegar a um local seguro.

“A primeira qualificação subjetiva é que esta gota fria é a mais adversa do século na comunidade de Valência, com um impacto e registos superiores ao DANA de setembro de 2019”, disse o serviço de meteorologia (Aemet) da comunidade valenciana, na rede social X.

As graves consequências da DANA geraram críticas às autoridades das comunidades autónomas nas redes sociais, onde os utilizadores se questionam porque é que a população foi avisada tão tarde. Será que as autoridades sabiam que a tempestade ia ser tão extrema?

Aemet e a Proteção Civil emitiram alertas precoces

Face a situações de emergência, Espanha implementou o sistema ES-Alert em fevereiro de 2023, que permite aos centros de coordenação de emergências das comunidades autónomas enviar alertas para todos os telemóveis das zonas afetadas. O sistema está integrado na Rede Nacional de Alerta, o que permite à Proteção Civil do país emitir imediatamente mensagens em larga escala.

De facto, na terça-feira, foi enviado um alerta deste tipo para todos os telemóveis de Valência, pedindo aos cidadãos que evitassem viajar devido às inundações. Mas essa mensagem chegou às 20:10 da noite, quando muitos valencianos já estavam presos nas suas casas ou veículos.

No entanto, o Aemet e a Proteção Civil já tinham emitido o aviso de condições meteorológicas extremas com antecedência. A Direção Geral de Proteção Civil e Emergências do Ministério do Interior emitiu um comunicado a 28 de outubro, alertando a população para o risco de chuvas muito fortes, ventos fortes e tempestades em algumas zonas.

No seu perfil X, a AEMET emitiu vários avisos especiais alguns dias antes:

Muitos utilizadores das redes sociais também criticaram o facto de o governo regional, liderado pelo Partido Popular, ter decidido, no ano passado, eliminar a Unidade de Emergência Valenciana (UVE), criada pelo antigo presidente socialista Ximo Puig, no âmbito de uma “reestruturação do setor público”.

O que dizem as autoridades regionais?

José Miguel Basset, inspetor-chefe do Consórcio de Bombeiros Provinciais de Valência, garantiu que a organização tinha esta informação da Aemet desde as 23h59 de segunda-feira, e que “estava a reforçar as suas estruturas para o caso de este tipo de emergência poder ocorrer”.

No entanto, Basset defendeu o envio tardio do aviso direto à população, assegurando que “os procedimentos de avisos à população estão regulamentados e são protocolares, não podendo ser lançados sem mais nem menos”.

“Temos de pensar que estes avisos chegam a milhares de pessoas e que um mau tratamento desta informação pode ter o efeito contrário ao pretendido”, acrescentou.

Por outro lado, o subdiretor da Agência Valenciana de Segurança e Resposta a Emergências, Jorge Suárez, sublinhou que “tem havido uma emissão constante de avisos às câmaras municipais, a todas as agências, para que possam preparar as suas infraestruturas. O último elemento é o aviso direto à população, que é feito numa situação de risco iminente”.

Alterações climáticas vão aumentar intensidade das DANA

Os sistemas de alerta precoce podem salvar vidas, mas apenas se forem corretamente integrados nos sistemas de gestão de emergências”, explicou Jeremy Wilks, correspondente da Euronews para as ciências, que apresenta o programa Climate Now. Jeremy Wilks sublinha que muitas outras cidades europeias “vão olhar para Valência para perceber o que correu mal com estes avisos”.

“Os esforços de adaptação, como os sistemas de alerta precoce, devem tornar-se uma prioridade para as comunidades e os governos, uma vez que o aquecimento a que assistimos atualmente continuará nas próximas décadas”, acrescenta.

Wilks salienta que “estamos a entrar num campo desconhecido no que diz respeito ao nosso clima, pelo que existem muitas incertezas”, como as previsões meteorológicas. “Os modelos climáticos são muito sofisticados, mas ainda há muito que não sabemos sobre as alterações que estão a ocorrer na biosfera e na atmosfera à medida que o planeta aquece”, conclui.