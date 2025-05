Eleições americanas: Kamala Harris recebe impulso de nova sondagem no Iowa

PUBLICIDADE

Uma sondagem chocante realizada no estado do Iowa acrescentou mais um estado indeciso à lista de campos de batalha das eleições americanas, numa altura em que Kamala Harris e Donald Trump lutam até ao último voto.

A sondagem do Des Moines Register, divulgada no sábado à noite, coloca Harris 3 pontos à frente no estado, que não vota num democrata para presidente desde que apoiou Barack Obama em 2012.

O estado tem apenas seis votos no Colégio Eleitoral, mas perdê-lo complicaria muito o caminho de Trump para a presidência, uma vez que ele procura afastar o maior número possível de estados de Harris e dos democratas.

Embora a sondagem seja um caso isolado, tem um significado extraordinário devido à sua fonte: Ann Selzer, cuja empresa de sondagens sediada no Iowa é muito apreciada pela sua exatidão nas sondagens realizadas em anos anteriores no estado maioritariamente rural.

De acordo com a sondagem, a última que Selzer irá supervisionar no Iowa antes das eleições, Harris parece estar a ganhar a Trump, em grande parte devido à sua liderança excecionalmente forte entre as mulheres brancas com formação universitária, muitas das quais estão furiosas com o dramático retrocesso dos direitos ao aborto desde o advento da primeira presidência de Trump.

O Iowa proibiu os abortos a partir da sexta semana de gravidez, uma altura em que muitas mulheres nem sequer sabem que estão grávidas.

Embora permita excepções em casos de violação, incesto, anomalias fetais graves ou ameaça à vida da mãe, a proibição é altamente impopular, mesmo junto de muitas eleitoras habitualmente desinteressadas e de eleitores indecisos que anteriormente apoiavam os republicanos.

Quando a sondagem Selzer foi divulgada, chamou imediatamente a atenção dos meios de comunicação social políticos dos EUA. A campanha de Trump rapidamente emitiu um comunicado de imprensa contrastando-a com outra sondagem que mostrava o seu candidato com uma vantagem saudável no estado.

O quadro das sondagens a nível nacional mostra uma corrida efetivamente empatada, com nem Harris nem Trump a estabelecerem uma liderança inatacável nos sete principais estados decisivos: Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte, Nevada, Geórgia e Arizona.

No entanto, os números recorde das votações antecipadas em vários estados deixaram alguns observadores a questionar se a indústria das sondagens é capaz de modelar com precisão a composição do eleitorado deste ano.

Além disso, vários estados tipicamente seguros têm visto relativamente poucas sondagens presidenciais, mesmo desde que Harris assumiu a campanha democrata no lugar de Joe Biden, no verão.