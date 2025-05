Americanos que regressam a casa a tempo das eleições preparam-se para enfrentar o futuro

PUBLICIDADE

Quando um grupo de passageiros, de olhos esbugalhados, chegou ao aeroporto de Heathrow, em Londres, numa manhã sombria, para um voo às 7h25 com destino a Nova Iorque, a política era a última coisa em que pensavam.

Mas depois de a sua viagem transatlântica ter sofrido um atraso de 12 horas, e de se terem agachado para a longa espera, os cidadãos norte-americanos que regressavam a casa voltaram inevitavelmente a falar das eleições presidenciais de terça-feira - uma das mais importantes da história do seu país.

"É uma situação estranha, estar sempre no limite", diz Tiffany, de 30 anos, ex-professora de educação cívica, a caminho de casa, no sul da Florida. "Só queremos um pouco de normalidade, para não sermos vistos como o país dos loucos", lamenta.

Tiffany é uma democrata convicta que se mudou da Jamaica para a Florida aos 12 anos com a sua mãe, Brinetta. Juntamente com dezenas de milhões de outros eleitores, as duas mulheres já votaram por correspondência, enviando-os antes de viajarem para o Reino Unido, há uma semana.

Ambas receiam o resultado e as consequências, que Tiffany pensa que serão "o caos" e talvez até "outro 6 de janeiro", incentivado pelos meios de comunicação social de direita.

A seu lado está Patrick, um técnico de informática na casa dos 50 anos, oriundo do estado da Geórgia, um dos mais importantes. Também ele se preocupa com o que poderá acontecer depois das eleições: "Se Trump ganhar, vai haver motins nas ruas", diz, afirmando que os democratas têm andado a "fomentar o medo".

Com as sondagens a fecharem em breve, numa das corridas presidenciais mais renhidas dos tempos modernos, em que apenas dezenas de milhares de votos em alguns estados podem determinar o resultado mais uma vez, os EUA continuam amargamente divididos sobre quem deve liderar o país. Uma sondagem recente revelou que metade dos eleitores acredita que o partido da oposição é "mau" e muitos eleitores estão a aguardar o resultado com nada menos do que pavor.

Mas nem todos. Leo, um cidadão norte-americano de 40 e poucos anos que vive na Grã-Bretanha e que viaja para um casamento na véspera das eleições, não sente o mesmo nervosismo. "Vai ser espetacular. Sinto que vou estar com todo o país."

O preço dos ovos

Enquanto os passageiros tomavam café e comiam sanduíches de cortesia para acalmar a espera, a conversa voltou-se para as questões que determinaram os seus votos.

Em 1992, Bill Clinton fez campanha com o slogan "é a economia, estúpido", e Donald Trump tem estado a disputar a eleição com o mesmo argumento.

Apesar de quatro anos de desemprego baixo e de um forte crescimento económico - maior do que o da UE e de outros membros do G7 - muitos eleitores continuam a criticar a gestão económica da atual administração.

Patrick explica que vai votar em Trump "porque a situação económica em que temos estado nos últimos quatro anos é terrível".

"Pagava 2 dólares por ovos, agora pago 4 dólares", diz à Euronews. "Uma lata de Pringles custava 1 dólar, agora custa 2,50 dólares". Leo cita as propostas de Trump para aumentar as tarifas comerciais e reduzir massivamente a imigração como políticas que, na sua opinião, vão levar o antigo presidente de volta à Casa Branca.

Para Leo, foi a economia que o empurrou para o antigo presidente, mas acrescentou que apoia Trump "também como judeu", citando as posições do antigo presidente em matéria de política externa e, em especial, as guerras em curso no Médio Oriente. Ainda assim, preocupa-se com o facto de "algumas pessoas acreditarem em Trump como em Deus".

"Adoro Trump, mas continuo a pôr Deus à frente dele", diz.

"Acho que é perigoso"

A campanha de Harris tem sido obrigada a andar na corda bamba política em relação às guerras em Gaza e no Líbano para tentar manter o apoio dos eleitores muçulmanos e árabes-americanos, que constituem um bloco eleitoral crítico em vários estados - em particular, o estado de Michigan, que tem de ser vencido.

Tiffany receia que estes eleitores estejam a "escolher punir" Harris e que se arrependam da sua decisão se Trump ganhar, tendo em conta as suas políticas anteriores em relação a Israel e ao Médio Oriente em geral.

Em vez de se centrar no conflito, a campanha de Harris tem preferido fazer campanha sobre questões sociais, em particular os direitos reprodutivos.

A mãe de Tiffany, Brinetta, é uma enfermeira na casa dos 60 anos e, para ela, o aborto é a questão central das eleições. Brinetta sabe que está longe de estar sozinha nesta questão e menciona o recente livro de memórias de Melania Trump, no qual a antiga primeira-dama escreve que o aborto deve ser "entre a mulher e o médico".

Apoiantes ouvem Kamala Harris na Universidade Estatal do Michigan. Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

O casal Tom e Mike disseram à Euronews que o seu apoio a Kamala Harris se deveu em parte aos comentários de Trump e do seu companheiro de candidatura, JD Vance, que visavam e ridicularizavam as pessoas LGBTQ+.

"Vance disse que se fosses um gay inteligente, votarias em Trump", diz Mike, sorrindo.

"Não, os homossexuais 'normais'", ri-se Tom, "estão a usar o diálogo sobre os direitos dos transexuais como combustível, e acho que isso é perigoso".

Vance, que abraçou as causas conservadoras da guerra cultural desde que se candidatou ao Senado em 2022, foi recentemente criticado por comparar as pessoas que se assumem como trans com o seu próprio filho "louco como um morcego" que finge ser um dinossauro.

Independentemente das questões políticas, muitos dos passageiros que viajaram para casa partilhavam uma profunda desconfiança em relação ao sistema político dos EUA em geral, e vários repetiram teorias da conspiração ou desinformação pura e simples.

Alguns sugeriram que ambos os candidatos são apenas marionetas de poderes superiores. Um passageiro sugeriu à Euronews que os eleitores de Washington não podiam votar - mas podem - e que os recentes furacões que assolaram o sudeste dos Estados Unidos foram controlados pelos aliados de Trump para fazer com que a atual administração ficasse mal vista.

Uma visão do estrangeiro

Alina, alemã, mudou-se para os EUA no dia seguinte à vitória de Trump nas eleições de 2016, mas partiu alguns anos depois. Agora, na casa dos 30 anos, está a regressar com uma sensação de déjà vu.

"Tenho esperança que os americanos acordem e percebam que Donald Trump vai dizer-vos o que vocês querem ouvir", diz, revirando os olhos.

Embora receie a ascensão da extrema-direita no seu país, pensa que Trump representa algo diferente.

"Para mim, é uma loucura. Vemos algumas coisas loucas na televisão alemã, mas não tão loucas como isto".

Tiffany concorda e espera que a Europa possa dar o exemplo, inspirando-se na eleição de um governo trabalhista na Grã-Bretanha, e diz que a aliança eleitoral anti-RN em França foi "uma lufada de ar francês".

Mas há reservas. Vários passageiros europeus com destino aos Estados Unidos manifestaram receio de distúrbios civis após as eleições e preocuparam-se mesmo com a segurança de sair à rua após os resultados.

No entanto, numa altura em que os Estados Unidos se debatem com divisões profundas e duradouras e enfrentam uma eleição que deixará uma grande parte do eleitorado infeliz e furiosa, estes passageiros foram quase unânimes quanto ao que farão na noite das eleições: "beber".