Harris promete "virar a página" da política de divisão, Trump confiante na vitória eleitoral

Foi um domingo atarefado para os dois principais candidatos na corrida presidencial dos EUA, a menos de 24 horas do dia da votação, na terça-feira.

Tanto a democrata Kamala Harris como o republicano Donald Trump realizaram eventos de campanha nos principais estados indecisos, áreas de batalha que se espera que venham a decidir o resultado das eleições.

Harris fez campanha no Michigan, enquanto Trump passou pela Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia.

Durante um comício em East Lansing, Harris prometeu "virar a página de uma década de política movida pelo medo e pela divisão".

A vice-presidente Kamala Harris fala durante um comício de campanha na Jenison Field House, no campus da Michigan State University, a 3 de novembro de 2024 Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Acabámos com isso e estamos exaustos", disse à multidão de apoiantes.

"Bem, todos sabem o que dizemos: não vamos voltar atrás. Não vamos voltar atrás porque a nossa luta é pelo futuro".

Harris descreveu as próximas eleições como "uma das eleições mais consequentes da nossa vida" e mostrou-se confiante de que irá ganhar a corrida para a Casa Branca.

Repetiu também a sua promessa de proteger os direitos reprodutivos das mulheres, dizendo que, quando chegar o dia em que o Congresso aprovar um projeto de lei para restaurar essas liberdades em todo o país, ela "assiná-lo-á orgulhosamente como lei".

Mas durante uma paragem de campanha em Detroit, Harris recusou-se a dizer como votou nas medidas que reverteriam as reformas da justiça criminal aprovadas nos últimos anos no seu estado natal, a Califórnia.

"Não vou falar sobre o meu voto", disse, acrescentando que não queria "criar um apoio de uma forma ou de outra".

Se for aprovada, a iniciativa, conhecida como Prop 36, tornará o crime de furto em lojas um crime para os reincidentes e aumentará as penas para algumas acusações de tráfico de droga, incluindo as que envolvem o opiáceo sintético fentanil.

Os proponentes afirmam que a iniciativa é necessária para colmatar lacunas nas leis existentes que têm dificultado a punição de ladrões de lojas e traficantes de droga.

Mas os opositores, incluindo líderes estaduais democratas e grupos de justiça social, afirmaram que a iniciativa iria prender desproporcionalmente as pessoas pobres e aquelas com problemas de uso de substâncias, em vez de visar os líderes.

A decisão de Harris de não declarar publicamente a sua posição sobre a iniciativa de alto nível pode deixá-la exposta a críticas de Trump de que está a ser branda em relação ao crime e de alguns eleitores de esquerda que gostariam de a ver falar vigorosamente contra o que consideram ser esforços draconianos de combate ao crime.

O ex-presidente Donald Trump durante um comício de campanha no aeroporto regional de Kinston, 3 de novembro de 2024 Evan Vucci/AP

Entretanto, Trump falou com confiança de uma vitória eleitoral no seu comício em Kinston, Carolina do Norte.

"Porque temos uma grande e bela vantagem. Tudo o que temos de fazer é sair na terça-feira e votar, votar, votar. Vamos ganhar", disse.

As sondagens sugerem, no entanto, que Trump e Harris continuam empatados na Carolina do Norte, bem como em seis outros "swing states".

Trump também criticou a administração Biden pela sua reação ao furacão Helena, que assolou a Carolina do Norte em setembro, matando pelo menos 100 pessoas.

"Também quero enviar as nossas orações a toda a gente aqui na Carolina do Norte que ainda está a recuperar deste furacão inacreditável, da dimensão que teve. O furacão Helena, a resposta de Kamala ao furacão foi uma desgraça e uma traição", afirmou.

Prometeu também impor tarifas aduaneiras aos países "que nos têm prejudicado" e criticou o líder de longa data do Partido Republicano no Senado, o senador Mitch McConnell, que vai abandonar o cargo em janeiro, após quase duas décadas.

Num comício realizado no início do dia em Lititz, na Pensilvânia, Trump recorreu a alegações já familiares e infundadas de fraude eleitoral, afirmando que a fraude já estava em curso no estado.

"Encontraram, pelo que sei... 2.600 boletins de voto, todos feitos pela mesma mão, ou seja, exatamente a mesma caligrafia, a mesma mão, o mesmo tudo, tudo feito pela mesma caneta, exatamente a mesma caneta. E depois dizem: 'Bem, isto é um teórico da conspiração'. É uma coisa terrível que aconteceu ao nosso país".

A campanha de Trump prometeu enviar equipas jurídicas para todo o país para apresentar casos de alegada fraude eleitoral e já está a tomar medidas legais no estado da Geórgia, alegando "administração eleitoral ilegal" depois de certos condados terem mantido as assembleias de voto abertas durante o fim de semana para receberem os votos antecipados.

Seguindo as sondagens

Tal como muitos outros institutos de sondagens, o FiveThirtyEight, que a Euronews utiliza para os seus dados eleitorais, prevê uma corrida incrivelmente renhida, com Harris a registar 48% e Trump a pouco menos de 47%.

Os últimos dias de campanha centraram-se sobretudo nos chamados "swing states", os Estados indecisos, que nesta eleição são o Arizona, a Geórgia, o Michigan, o Nevada, a Carolina do Norte, a Pensilvânia e o Wisconsin.