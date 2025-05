Eleições presidenciais norte-americanas de 2024: qual a exatidão das sondagens?

PUBLICIDADE

Nas eleições presidenciais de 2016 nos EUA, as sondagens nacionais e estaduais deixaram a impressão de que a noite eleitoral traria ganhos claros para os democratas, mas não foi esse o caso.

De facto, as sondagens subestimaram o apoio a Donald Trump em estados decisivos nesse ano. No entanto, as médias das sondagens nacionais foram bastante exatas em comparação com o voto popular, que Hillary Clinton venceu. Mas as sondagens nacionais em 2020 tinham uma margem de erro ainda maior.

A Associação Americana para a Pesquisa de Opinião Pública, um painel do grupo profissional da indústria de sondagens, disse que as sondagens de opinião pública antes da eleição presidencial de 2020 foram as mais imprecisas em 40 anos.

"O problema é substancialmente uma questão de chegar aos inquiridos que estão relutantes em participar nas sondagens", disse Charles Franklin, professor de Direito e Políticas Públicas na Universidade de Marquette, que dirige o inquérito da Marquette Law School desde 2012.

Os responsáveis pelas sondagens acreditam que, na sua maioria, já identificaram as razões por detrás dos erros das sondagens de 2016. De acordo com um relatório de um grupo de especialistas publicado na revista Public Opinion Quarterly, um fator-chave foi a supervisão dos níveis de educação dos eleitores.

Charles Franklin, especialista em sondagens, explicou numa entrevista à Euronews que os apoiantes de Trump demonstram uma desconfiança única em relação à política, aos meios de comunicação social e às organizações de sondagens, um fator que pode ter contribuído para as imprecisões em 2016 e 2020.

Para resolver a questão da sub-representação dos apoiantes de Trump, alguns institutos de sondagem estão agora a ponderar os seus dados com base nos resultados das eleições de 2020, com o objetivo de refletir melhor as opiniões dos eleitores que podem estar menos inclinados a responder a sondagens.

"Os institutos de sondagem adoptaram novos métodos para chegar às amostras, utilizando o correio eletrónico e as mensagens de texto, para além das tradicionais chamadas telefónicas", explicou Franklin.

Estes métodos de contacto alargados são complementados por procedimentos de amostragem modificados destinados a chegar aos inquiridos que anteriormente se mostravam relutantes em participar, especialmente em áreas com forte apoio a Trump no passado.

Muitas empresas de sondagens ajustaram as suas metodologias, em grande parte devido às imprecisões observadas nas eleições de 2020.

"Saberemos depois das eleições se esses esforços funcionaram", disse Franklin.