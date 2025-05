De Euronews com AP

A democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump concentraram-se na Sun Belt ao embarcarem num último fim de semana de campanha para influenciar os eleitores indecisos nos estados do campo de batalha, antes de uma corrida presidencial extremamente apertada.

Ambos os candidatos apresentaram agendas rivais sobre a economia e outras questões que cada um insistiu ser o que os americanos querem.

"Superámos todos os ataques, todos os abusos e até duas tentativas de assassinato", disse Trump num comício em Gastonia, Carolina do Norte.

Trump prometeu trazer de volta o "sonho americano" e afirmou que os americanos suburbanos estão a ser "atacados" por criminosos, prometendo deportar milhões de imigrantes se for eleito.

Avisou que, se Harris ganhar, "cada cidade da América será transformada num campo de refugiados esquálido e perigoso".

Mais tarde, Trump dirigiu-se à Virgínia, que não é considerado um estado de batalha, mas transmitiu uma mensagem semelhante, dizendo aos apoiantes que não pode perder e que está à beira da "maior vitória política da história do nosso país".

Trump previu que iria ganhar não só a contagem do Colégio Eleitoral, mas também a maioria dos votos expressos em todo o país, o que não conseguiu fazer nas duas tentativas anteriores.

"Vamos ganhar o voto popular", disse Trump à multidão. "Acho que temos uma boa hipótese de ganhar o voto popular".

Harris, por sua vez, tem apelado aos seus apoiantes para que votem cedo, para que possa ser eleita e oferecer a "nova geração de liderança" que ela argumenta representar.

Kamala Harris, candidata democrata à presidência, chega para discursar num comício de campanha no exterior do Atlanta Civic Center, 2 de novembro de 2024 Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Estou pronta para oferecer essa liderança como a próxima presidente dos Estados Unidos da América", disse ela durante um comício no estacionamento do Centro Cívico de Atlanta.

Harris avisou a sua base de apoio que, se voltasse à Casa Branca, Trump abusaria do seu poder.

"Trata-se de alguém que está cada vez mais instável, obcecado por vingança, consumido por queixas, e o homem está a tentar obter poder sem controlo", disse.

Também prometeu habitação e cuidados de saúde acessíveis e prometeu proteger os direitos reprodutivos das mulheres.

A série de comícios do fim de semana faz parte de um último e frenético esforço de Harris, Trump, dos seus companheiros de candidatura e dos seus substitutos de alto nível para encorajar as pessoas a votar cedo ou pessoalmente no dia das eleições.

Com a corrida no fio da navalha, o entusiasmo entre os americanos reflecte-se no número de pessoas que votaram antecipadamente.

Segundo o Laboratório Eleitoral da Universidade da Florida, o número ultrapassa os 70 milhões, bem acima do número de votos antecipados em 2016 e 2012.

A campanha de Harris esperava ter um momento de "grande impacto" com um spot de dois minutos que iria para o ar no domingo durante os jogos da NFL na CBS e na FOX, incluindo os dos Green Bay Packers contra os Detroit Lions, duas equipas de estados decisivos.

O spot mostra Harris a interagir com as pessoas durante a campanha e a falar diretamente com os telespectadores.

"Agora estou a pedir o vosso voto porque, como presidente, vou levantar-me todos os dias e lutar pelo povo americano", diz ela no final.

Harris também chamou à sua campanha e aos seus apoiantes "a promessa da América".

O Presidente Joe Biden, que abandonou a corrida no verão quando se tornou claro que não poderia ganhar, estava a fazer a sua parte para os Democratas, fazendo o que poderia ser a sua última paragem na campanha de 2024.

Biden, que faz 82 anos este mês, deu um tom nostálgico enquanto tentava ajudar a obter o voto de Harris e do companheiro de chapa Tim Walz durante um evento no local dos carpinteiros em Scranton, Pensilvânia.

O candidato presidencial republicano, o ex-presidente Donald Trump, vê um ecrã de vídeo num comício de campanha no Salem Civic Center, 2 de novembro de 2024 Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Biden saiu do guião para fazer algumas declarações especialmente contundentes. Depois de criticar Trump e os seus apoiantes em questões políticas, o presidente acrescentou: "Sei que alguns de vocês estão tentados a pensar que ele é um tipo machista. Mas, estou a falar a sério, estes são o tipo de pessoas que gostariam de bater no rabo".

Trump, entretanto, falou melancolicamente, como fez em alguns dos seus comícios recentes, sobre o facto de, após quase uma década de campanha, a sua última corrida estar a chegar ao fim.

"Espero que nos voltemos a encontrar muitas vezes", disse o antigo presidente, que também fez uma paragem em Salem, na Virgínia - um estado que não é um campo de batalha - antes de regressar à Carolina do Norte para um comício noturno em Greensboro.

"Esta foi a emoção de uma vida para mim e para vós".

Acompanhamento das sondagens

Tal como muitos outros institutos de sondagens, o 538, que a Euronews utiliza para os seus dados eleitorais, prevê uma corrida incrivelmente renhida, com Harris a registar 48% e Trump a pouco menos de 47%.

Os últimos dias de campanha centraram-se principalmente nos estados decisivos, que se espera que venham a decidir os resultados das eleições.

Este ano são sete e são eles o Arizona, a Geórgia, o Michigan, o Nevada, a Carolina do Norte, a Pensilvânia e o Wisconsin.