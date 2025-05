'Vamos ter uma guerra civil': eleitores de Trump e Harris fazem previsões para as eleições

PUBLICIDADE

Os adeptos que se encontravam à porta do comício de Donald Trump em Milwaukee estavam bem-dispostos, sorridentes e a rir - nalguns casos, com cerveja na mão - enquanto desciam para a Fiserv Arena, com 18.000 lugares, a poucas horas da chegada do antigo presidente.

Muitos dos habitantes do Wisconsin presentes não se mostravam muito otimistas quanto ao futuro do seu país, mas em relação à eleição em si, estavam notavelmente otimistas.

"Ele tem os votos e, embora (os democratas) tentem impedi-lo com alguns votos falsos", disse Holly, uma trabalhadora do comércio a retalho na casa dos 30 anos. "O Trump vai acabar com eles."

Milwaukee é uma cidade solidamente democrata num estado muito disputado. O Wisconsin proporcionou uma das margens mais estreitas de vitória a Trump em 2016 e a Joe Biden em 2020, e todas as sondagens recentes indicam que é provável que este ano seja extremamente renhido, qualquer que seja a votação.

No entanto, os apoiantes de Trump com quem a Euronews falou no comício estavam unanimemente confiantes, e em alguns casos certos, de que ele iria ganhar tanto no seu estado como na votação nacional.

Uma pessoa previu que Trump obteria 55-60% a nível nacional, um número que não corresponde a nenhuma sondagem convencional e que faria dele o candidato presidencial com maior votação desde Ronald Reagan em 1984.

O mesmo eleitor, que não quis dar o seu nome, estava a vender t-shirts não oficiais em que se lia "Kamala não é negra, Joe tem demência" (ele próprio era negro). Quando lhe perguntaram o que aconteceria se Harris ganhasse de facto as eleições, ficou imediatamente tenso e começou a afastar-se.

"Os preços vão subir", disse. "Vejo talvez algumas mulheres mais felizes, mas, de resto, que se lixe essa porcaria".

'Chamo-lhe Kamala risonha'

Na verdade, Trump está a ficar atrás de Harris quando se trata de eleitores do sexo feminino, em grande parte devido ao seu papel na nomeação de juízes do Supremo Tribunal que votaram para derrubar Roe v Wade e, com isso, o direito federal de acesso ao aborto.

A diferença entre os sexos foi sublinhada por uma sondagem chocante que colocou Harris três pontos à frente de Trump no Iowa, que não tinha sido considerado um estado decisivo neste ciclo.

De acordo com as tabelas da sondagem, Harris está a crescer entre os eleitores do sexo feminino e os eleitores com mais de 65 anos apoiam-na por uma margem de dois para um. Se estes padrões se repetissem no Midwest ou no país em geral, Trump perderia quase de certeza por uma margem maciça no colégio eleitoral.

No entanto, a multidão presente no comício parecia perfeitamente equilibrada em termos de género, apesar da proliferação de vestuário totalmente misógino com a temática de Trump à venda. As referências à progressão na carreira através de favores sexuais e prostituição estavam estampadas em todo o lado. Um homem com um fato vermelho ketchup e uma peruca cor de laranja andou à volta da multidão com uma pilha de t-shirts em que se lia "Trump versus vagabunda" e gritava a plenos pulmões: "It's MAGA time, b***h".

Apoiantes no comício de Donald Trump no Fiserv Forum em Milwaukee, Wisconsin. Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

No exterior do parque de estacionamento da arena, uma mulher vendia artigos mais discretos. Ela apresentou uma justificação diferente para o seu apoio ao antigo presidente, baseando-o na política e não na animosidade em relação ao outro lado.

"Acho que ele vai ganhar", disse, refletindo alegremente sobre o que achava que Trump tinha feito para fazer baixar o custo de vida através do fracking. "E se Harris ganhar, vou preocupar-me com a entrada de imigrantes não controlados. Não é que a imigração seja má, mas é preciso saber quem está realmente a entrar no país".

Linda, uma avó dos subúrbios com cerca de 50 anos, vestida com um chapéu Trump vermelhão e batom roxo metálico, também tinha uma teoria centrada na política para explicar por que razão Harris perderia.

PUBLICIDADE

"As pessoas estão fartas de pagar os preços que pagam por tudo - mercearias, gasolina, comida, assistência médica, serviços, é tudo uma loucura", disse. "Aconteceu com esta última administração."

A preocupação e a raiva com a inflação têm estado no centro da campanha, mesmo quando a taxa de inflação está a baixar e a economia dos EUA continua forte em várias medidas. Mas as opiniões de Linda sobre a própria Harris eram bastante menos simples.

"Ela é marxista, é o que eu penso. Ela está a ser alimentada com tudo da administração Obama. Por isso, tudo o que eles querem que ela diga, ela está apenas a repetir, e nem sequer é genuíno", disse Linda.

"Se repararem, quando ela é entrevistada - se for no local e não num evento planeado e ela não tiver nada para ler, não sabe como responder a uma pergunta porque não sabe o que se está a passar", explicou.

PUBLICIDADE

"Na verdade, há um artigo sobre isto: ela sofreu um traumatismo craniano há muitos, muitos, muitos anos e dizem que este riso que ela tem constantemente é devido a um traumatismo craniano e que ainda o tem. Procurem-no. É uma informação que as pessoas precisam de saber sobre ela".

A Euronews não conseguiu encontrar nenhum artigo que fizesse esta afirmação, mas tem-se falado muito à direita sobre o estilo de falar de Harris e o volume do seu riso. O próprio Trump já a atacou várias vezes desde que substituiu Biden, dizendo num comício em julho: "Chamo-lhe Kamala risonha. Já a viram a rir? Ela é louca".

Eles vão tentar de novo

O ambiente no comício de Harris em Atlanta, entretanto, era muito diferente. A multidão vibrou sob um sol escaldante e a própria candidata estava bem-disposta, mas ao falar com as pessoas que saíram depois, foi difícil encontrar alguém que considerasse a eleição um assunto fechado.

Não que não houvesse otimistas. Evangeline, que foi responsável por um local de entrega de boletins de voto durante a votação antecipada, disse que o grande número de georgianos que votaram antes de terça-feira é, por si só, motivo de encorajamento.

PUBLICIDADE

"Quatro milhões de nós já votaram, e somos apenas 10 milhões no total", disse ela sobre os eleitores do estado, que têm devolvido os seus boletins de voto a uma taxa recorde. (O Partido Republicano lançou uma ação judicial para tentar impedir que os condados permitissem que os eleitores devolvessem os seus boletins de voto no fim de semana anterior às eleições, mas um juiz rejeitou a ação).

Kamala Harris acena aos apoiantes em Atlanta, Georgia. Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Mas apesar de todo o seu otimismo em relação à afluência às urnas, Evangeline tinha uma expressão sombria no rosto quando falava de Trump.

"Não se esqueçam que eles tentaram roubar o voto neste estado da última vez", disse Evangeline. "Vão tentar de novo se ela ganhar."

John, um ativista democrata de longa data, disse que estava mais preocupado com o que poderia acontecer no intervalo entre a votação de 5 de novembro e a certificação do resultado no Congresso a 6 de janeiro do próximo ano.

PUBLICIDADE

"É uma altura perigosa. É uma altura perigosa, com todo o tipo de potenciais manobras de diversão do lado deles. Acho que temos de estar vigilantes", avisou.

"Vai chegar aos tribunais, e o meu grande receio é que o Supremo Tribunal dê luz verde às legislaturas estaduais para anularem a vontade do povo".

"A nossa única esperança é que Kamala Harris consiga ganhar por uma margem suficientemente grande em suficientes estados para que isso se torne difícil", disse John.

Tal como os outros eleitores de Harris que saíam do comício, John estava muito otimista em relação à própria Harris e à sua agenda, mas com um inconfundível olhar apreensivo. Enquanto Harris e o seu companheiro de corrida, Tim Walz, se mostram exuberantes nos seus comícios presenciais, as mensagens da campanha para os ativistas de base são carregadas de ansiedade e pressão para manter a linha, para que a eleição não escape.

PUBLICIDADE

Foi essa projeção de disciplina que distinguiu o comício de Harris em Atlanta do de Trump. A maior parte do merchandising visível era oficial e elegante, em vez de física e textualmente grosseiro, e o perímetro à volta do exterior era muito mais controlado.

As únicas vozes de perturbação foram dois grupos de manifestantes pró-Palestina, que gritavam: "Harris, Harris, não te podes esconder, acusamos-te de genocídio".

O dia depois de amanhã

Quanto ao significado do resultado, os apoiantes de ambos os candidatos mostraram-se relutantes em falar sobre as consequências da vitória do outro lado - em parte porque nenhum deles estava interessado em pensar nisso.

Quando a Euronews perguntou a dois apoiantes idosos de Harris, em Atlanta, o que fariam no caso de uma vitória de Trump, os seus rostos ficaram fechados. "Bem, o que é que podemos fazer?", disse uma delas, com as mãos visivelmente tensas. John, com o seu foco total nas disputas legais após a contagem dos votos, disse que outro mandato de Trump "poderia ser o fim da democracia".

PUBLICIDADE

Um apoiante espera pelo início de um comício de Trump em Milwaukee, Wisconsin. Morry Gash/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Em 2016, quando foi eleito, dizia-se, entre aqueles que o conheciam melhor, que se entrasse na Casa Branca nunca mais sairia, que tentaria pelo menos tornar-se presidente vitalício."

De volta a Milwaukee, a Euronews perguntou a Holly o que aconteceria se Trump perdesse. Ela foi tudo menos circunspecta e a sua exuberância deu lugar a algo mais ameaçador.

"Acho que vai haver uma guerra civil", disse sem qualquer pausa. "A nossa nação já está dividida, mas só se vai tornar mais dividida. E o que acontece se houver uma guerra com um país estrangeiro? Os Estados Unidos vão depender dela para ser a comandante?"

Quando lhe perguntaram o que faria nessa situação, a resposta foi simples: ir-se embora.

PUBLICIDADE

"Para um sítio onde se fale inglês e onde não seja tão caro viver. Itália. Islândia. Ouvi falar muito bem da Finlândia".