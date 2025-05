Arnold Schwarzenegger apoia publicamente Kamala Harris

PUBLICIDADE

Arnold Schwarzenegger, antigo governador republicano da Califórnia, disse que vai votar em Kamala Harris, numa rara manifestação de apoio.

O ator escreveu um longo post no X explicando as razões que o levaram a apoiar a candidata democrata, apesar do facto de não "fazer apoios" e de não "confiar na maioria dos políticos".

"Serei sempre um americano antes de ser um republicano", escreveu. "É por isso que, esta semana, vou votar em Kamala Harris e Tim Walz. Estou a partilhar isto com todos vocês porque acho que há muitos de vocês que se sentem como eu. Não reconhecem o nosso país. E têm razão para estarem furiosos".

E apontou a mira a Donald Trump, escrevendo: "Um candidato que não respeita o vosso voto a não ser que seja nele, um candidato que vai mandar os seus seguidores invadir o Capitólio enquanto ele assiste e bebe uma Coca-Cola Light, um candidato que não mostrou qualquer capacidade de trabalhar para aprovar qualquer política para além de uma redução de impostos que ajudou os seus doadores e outras pessoas ricas como eu, mas que não ajudou mais ninguém, um candidato que pensa que os americanos que discordam dele são maiores inimigos do que a China, a Rússia ou a Coreia do Norte - isso não vai resolver os nossos problemas."

Continuou: "Serão apenas mais quatro anos de tretas sem resultados que nos deixarão cada vez mais zangados, mais divididos e mais odiosos. Precisamos de fechar a porta a este capítulo da história americana e sei que o antigo presidente Trump não o fará".

"Quero seguir em frente como país e, apesar de ter muitas discordâncias com a plataforma deles, acho que a única maneira de fazer isso é com Harris e Walz. Votem esta semana. Virem a página e ponham este lixo para trás das costas".

Esta não é a primeira vez que Schwarzenegger se pronuncia contra Trump.

O diferendo remonta ao mandato de Trump como presidente, quando Schwarzenegger assumiu o programa antes apresentado por Trump, The Celebrity Apprentice. Trump gozou com o programa por causa das baixas audiências e Schwarzenegger respondeu: "Donald, tenho uma ótima ideia. Porque é que não trocamos de emprego?"

Após a insurreição de 6 de janeiro, Schwarzenegger disse que Trump "ficaria na história como o pior presidente de sempre".

Por outro lado, Leonardo DiCaprio e Bad Bunny apoiaram recentemente Harris, com o multipremiado rapper porto-riquenho a responder online ao comício de Trump no Madison Square Garden, onde o comediante Tony Hinchcliffe chamou a Porto Rico "uma ilha flutuante de lixo".

Do outro lado da linha política, o astronauta reformado Edwin "Buzz" Aldrin, o último membro sobrevivente da missão Apollo 11 da NASA e a segunda pessoa a caminhar na lua, apoiou Trump esta semana.

Numa declaração, Aldrin, de 94 anos, elogiou o primeiro mandato de Trump: "Durante o primeiro mandato do presidente Trump, a América viu um interesse revitalizado no espaço". Acrescentou: "Fiquei entusiasmado com os grandes avanços na economia espacial do setor privado, liderados por visionários como Elon Musk. Estas são realizações concretas que se alinham com as minhas preocupações e com as prioridades políticas dos EUA".

"Para mim, para o futuro da nossa nação, para enfrentar enormes desafios, e para as realizações políticas comprovadas acima, acredito que a nação está melhor servida votando em Donald J. Trump", disse.