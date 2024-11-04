Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Últimas publicações
Publicidade

Iranianos divididos sobre candidatos à Casa Branca

Eleições norte-americanas têm lugar no dia 5 de novembro.
Eleições norte-americanas têm lugar no dia 5 de novembro.
Direitos de autor Steve Senne/AP
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Qual o candidato preferido dos iranianos à Casa Branca? A Euronews falou com várias pessoas em Teerão e as respostas foram diversas.

A um dia das eleições presidenciais norte-americanas, as sondagens mostram uma corrida renhida entre Donald Trump e Kamala Harris.

A dez mil quilómetros de Washington, as eleições são também seguidas no Irão, um país que tem feito as manchetes nas últimas semanas devido ao conflito com Israel.

Sendo os EUA um forte aliado de Israel, qual candidato será o melhor para os iranianos? A Euronews falou com várias pessoas em Teerão para saber que candidato esperam que chegue à Casa Branca - e as respostas foram diversas, com alguns a apoiarem Kamala Harris e outros a dizerem preferir Donald Trump.

"Na minha opinião, a eleição da Sra. Harris é, sem dúvida, mais lógica e preferível ao Sr. Trump. Se Trump for reeleito, a situação económica do Irão irá provavelmente piorar", diz uma mulher.

Um vendedor de uma loja responde: "Pessoalmente, gostaria que o Sr. Trump ganhasse, porque aplicaria políticas que impediriam que o dinheiro iraniano fosse gasto com os representantes do regime na região".

"Nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece aqui, existe uma estrutura política sistemática, por isso não creio que faça muita diferença - pelo menos para nós - quem se torna presidente", diz um jovem estudante de filosofia. "Ainda assim, talvez me incline para a Sra. Harris, uma vez que ela tem uma posição forte sobre a questão da Ucrânia. Uma vez que as coisas não vão mudar muito para nós de qualquer maneira, seria bom que a situação melhorasse para os ucranianos", acrescenta.

"Acho que Trump é a melhor escolha", acrescenta uma mulher. "Ele tomaria uma posição mais firme em relação ao caos no Médio Oriente. Harris, na minha opinião, seria como Biden, cuja política no Afeganistão teve um custo elevado para nós.”

Os iranianos mostraram preocupações específicas do país, mas que também se enquadram nas perspetivas internacionais e europeias.

Partilhar Comentários

