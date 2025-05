Relações UE-Irão: "Não vamos deixar a Iran Air comprar peças sobresselentes ou novos aviões"

De یورونیوز فارسی

Hannah Neumann é a chefe da delegação para as relações com o Irão no Parlamento Europeu. É uma política alemã que tem conhecimento das questões iranianas e que as acompanha de perto. Durante o período em que chefiar esta comissão, diz que vai tentar comunicar não só com o parlamento iraniano, mas com o povo iraniano que quer mudança e paz duradoura.

A alemã também é conhecida pelas críticas às políticas de Josep Borrell para o Irão, considerando-o demasiado conservador contra Teerão e a Guarda Revolucionária do Irão.

A conversa da Euronews Farsi com Neumann debruçou-se sobre a inclusão da Guarda Revolucionária do Irão numa lista de grupos terroristas, a execução de Jashmid Sharmahd, o caso de Elahe Mohammadi e Niloofar Hamedi, o boicote à Iran Air, a ligação da Europa com Masoud Pezeshkian, e uma possível guerra entre o Irão e Israel.

Hannah Neumann salientou que as agências de segurança da UE têm documentação suficiente mostrando que a companhia aérea Iran Air usou os seus aviões para enviar equipamento militar aos houthis no Iémen, Síria e alguns outros pontos de guerra.

Euronews Farsi: O Parlamento da Lituânia designou a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista. Acha que a UE seguiria esse caminho? Qual é a sua posição?

Hannah Neumann: A realidade é se a Guarda Revolucionária está a assustar o seu próprio povo dentro do Irão ou na região. É por isso que este é o momento perfeito para a colocar na lista dos grupos terroristas. Congratulo-me com o facto de o Parlamento lituano ter aprovado essa resolução e espero que a União Europeia também o faça em breve. Felizmente, no Parlamento Europeu existe um acordo maioritário sobre esta questão. Mas entre os países da UE o caminho é um pouco mais difícil.

Tem criticado repetidamente as posições de Josep Borrell nesse sentido, como avalia as posições da sucessora?

A verdade é que Josep Borrell, chefe da diplomacia da UE, nunca fez um movimento para tornar esse um dos seus principais assuntos, mas espero que Kaja Kallas, a nova líder do departamento de política externa da UE, siga um caminho diferente.

Qual a opinião com que ficou após o seu encontro com ela? Há quem diga que, dada a incursão militar da Rússia na Ucrânia, talvez a atenção da UE se concentre mais na Ucrânia e não no Médio Oriente.

O que foi discutido sob a forma de pergunta e resposta com a senhora Kallas na nossa recente reunião é confidencial. Mas na reunião pública que em breve teremos com eles no Parlamento Europeu, algumas das mesmas questões serão levantadas, e a publicação do conteúdo será também indiscutível e pública.

No entanto, devo salientar que o que descobri foi que Kaja Kallas tem uma boa nobreza em relação às questões do Médio Oriente e é menos conservadora a este respeito do que Josep Borrell.

Como avalia a eleição de Masoud Pezeshkian como novo presidente do Irão e qual será a relação da Europa com ele?

Muitos na União Europeia disseram que quando os responsáveis eram “escolhidos”, não acho que possamos falar tão simplesmente da palavra “eleição” no Irão, deveríamos esperar e ver que conjunto de decisões e comportamentos têm. Ao mesmo tempo, queria dizer que ele vai a Nova Iorque falar de coisas positivas com os lados europeus mas está a fazer outra coisa na prática. As suas palavras não são as mesmas que as suas ações. O que vimos na recente execução de um cidadão iraniano-alemão.

A execução de Jamshid Sharmahd mostrou qual foi a sua ação e a nossa ação [da Europa] tem de ser a mais forte e podemos colocar a Guarda Revolucionária na lista dos grupos terroristas. Eles são uma organização terrorista e devemos tratá-los como tal.

O que acha da situação de Elahe Mohammadi e Niloofar Hamedi, dois jornalistas iranianos?

Eles apenas fizeram o seu trabalho. São jornalistas poderosos que escreveram para informar e sensibilizar a sua comunidade para os factos. Mas o governo tem procurado silenciar as vozes dos jornalistas.

O regime cometeu uma operação de guerra psicológica contra eles, prendendo e expulsando e suspendendo estes dois jornalistas. Empurrou-os em dimensões psicológicas e animou Schenkje a transmitir a mensagem aos seus adversários e críticos de que se nos desafiarem, iremos quebrá-lo física ou espiritualmente.

Os dois jornalistas foram colocados em estado de suspensão. Não sabem quando vão voltar para a prisão e quanto tempo podem ficar livres. O que o regime iraniano está a cometer é, de facto, uma forma hedionda de tortura espiritual. Nós, por sua vez, continuaremos a sensibilizar a opinião pública para a situação. E que tantos outros jornalistas como estes dois, que perseguem a verdade neste país, e querem que todas as sentenças impostas aos jornalistas sejam levantadas.

Como avalia o projeto de lei sobre véus aprovado pelo parlamento iraniano?

Não sei quão temeroso é o regime que vai aprovar legislação uma após a outra para controlar os corpos das mulheres. A questão desta lei é o controlo e a opressão das mulheres. A aprovação desta lei é outro retrocesso nas questões relacionadas com os direitos das mulheres.

Esta lei não tem nada a ver com a defesa de importantes valores comunitários, mas é um instrumento de repressão.

O regime tem usado o hijab como ferramenta e símbolo para suprimir sistematicamente as mulheres e consolidar o seu poder nas últimas décadas. As leis associadas ao hijab enfatizam a exclusão das mulheres. Privação das mulheres dos seus direitos fundamentais. O direito de escolher a cobertura e a independência na sua tomada de decisão. Eles privaram as mulheres da sociedade do direito de escolha e da oportunidade de viver da maneira que quiserem.

A resolução do Parlamento não está apenas ligada a uma única peça de roupa feminina, mas também visa a capacidade de escolha das mulheres. Na verdade, o regime iraniano abusa do hijab como uma ferramenta para ampliar ainda mais a influência sobre o corpo e na vida das mulheres.

Como vê a situação no Médio Oriente? Durante este período, assistimos duas vezes a um ataque com mísseis iranianos contra Israel e, recentemente, vimos Israel atacar posições no Irão. Qual é a posição da Europa nesta matéria?

Muitos na região querem a paz. Quanto mais o povo israelita que saiu às ruas para alcançar a paz contra o seu próprio governo. Mesmo tantas famílias palestinianas que se ressentem do que o Hamas fez. Sobretudo as pessoas querem a paz, querem pôr termo aos bombardeamentos no Líbano. E quantos cidadãos iranianos que, durante o recente ataque iraniano a Israel, enviaram aos seus irmãos e irmãs israelitas uma mensagem de empatia e companheirismo.

Muitos estão preocupados com as condições e muitos não querem outra coisa na região senão a paz.

Esta é exactamente esta a posição que considero que a UE deve prosseguir e apoiar.

Resta saber como as instituições e os indivíduos, incluindo a Guarda Revolucionária, podem ser sancionados e, ao mesmo tempo, apoiar aqueles que promovem atividades pacíficas face à repressão e aqueles que sofreram mais danos do que outros, seja em Gaza e no Líbano ou em muitas outras regiões do Médio Oriente devastadas pela guerra. Aqueles que precisam de assistência em matéria de direitos humanos.

O que estou a dizer não tem nada a ver com tomar partido, a minha ênfase está na promoção da paz.

O embargo da Iran Air também privou alguns iranianos da possibilidade de viajar com a companhia aérea. Explicaria à nossa audiência em que dados se baseou o boicote europeu à Iran Air?

Os serviços de segurança da União Europeia obtiveram informações precisas e credíveis que mostram como a Iran Air transportava equipamento militar com os seus aviões para algumas zonas de guerra ao virar da esquina. No mesmo contexto, podemos referir-nos ao envio de armas para a Rússia. O que os russos estão a usar na sua guerra mortal contra a Ucrânia.

A companhia aérea tem transportado equipamento militar para o regime de Bashar al-Assad, a fim de esmagar o seu próprio povo. Além disso, há também documentação do envio de equipamento militar da Iran Air para os houthis no Iémen. Queremos que este processo pare. Porque as pessoas de todas estas áreas só querem a paz.

Que objetivos está a perseguir com estas sanções?

Com a imposição destas sanções, queremos garantir que a Iran Air deixe de poder fornecer e manter peças sobresselentes das suas aeronaves e possa comprar novas aeronaves.

Euronews Farsi: Alguns iranianos estão a lamentar esta decisão europeia. Confiam na Iran Air e voaram durante anos na companhia.

Hannah Neumann: Sim, sei que isto tem sido um problema para alguns cidadãos iranianos. Tinham-se habituado a viajar com a Iran Air para os Estados Unidos e para a Europa durante anos. É por isso que sublinho que todos temos de tomar medidas conjuntas contra o Irão, a fim de travar a repressão deste regime.