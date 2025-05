Como acompanhar a noite eleitoral nos EUA a partir da Europa

PUBLICIDADE

Amanhã, os europeus vão estar agarrados às suas cadeiras enquanto os americanos dos 50 estados se dirigem às urnas para eleger o próximo líder da nação mais poderosa do mundo. A sua escolha terá consequências de grande alcance para a Europa e não só, influenciando tudo,desde o comércio e a economia à tecnologia, ao ambiente e aos cuidados de saúde.

Cerca de 65 milhões de americanos já votaram, graças ao voto antecipado eao voto por correspondência, que permite votar antecipadamente ou por correio.

O que é que podemos esperar da noite eleitoral?

Concentração nos swing states

Esqueça o acompanhamento da corrida presidencial em todos os 50 estados. Apenas sete campos de batalha importantes, conhecidos como swing states, determinarão verdadeiramente o resultado. São eles o Arizona, a Geórgia, o Michigan, o Nevada, a Carolina do Norte, a Pensilvânia e o Wisconsin. Nos restantes estados, os resultados são mais ou menos uma conclusão precipitada.

A Pensilvânia será um dos estados mais observados, uma vez que vota em 19 membros do colégio eleitoral presidencial, o maior número entre os estados decisivos.

A Euronews preparou uma explicação para o ajudar a compreender o sistema eleitoral americano e o papel fundamental dos swing states.

Quando se esperam os primeiros resultados - hora da Europa Central

Primeiros resultados das sondagens

Esperam-se por volta das 23h CET. Estes resultados dar-nos-ão uma primeira indicação das tendências, mas não se entusiasme já - muitas mesas de voto ainda estarão abertas durante mais algumas horas.

As sondagens à boca das urnas também fornecem informações valiosas sobre a afluência às urnas e a composição demográfica dos eleitores (educação, origem, sexo, idade), o que muitas vezes dá uma ideia do rumo da corrida.

Encerramento das urnas

As assembleias de voto encerrarão entre as 23h00 CET e as 5h00, começando no Kentucky e no Indiana e terminando no Alasca e no Havai. Mas com apenas três e quatro votos eleitorais, respetivamente, os seus resultados não serão decisivos.

Quanto aos swing states, as urnas da Geórgia fecham à 1h CET, as da Carolina do Norte à 1h30, as da Pensilvânia às 2h, as do Michigan entre as 2h e as 3h, as do Nevada às 4h e as do Wisconsin e do Arizona às 3h.

A decisão a tomar

Não se deve esperar que todos os Estados declarem os seus resultados durante a noite. Os primeiros resultados cruciais deverão chegar da Geórgia por volta das 4 da manhã, seguidos da Carolina do Norte e do Michigan. Estes Estados contam os votos por correspondência antes do fecho das urnas, ao contrário de outros. Os primeiros resultados destes estados podem já dar o mote para a noite. Por exemplo, se Harris ganhar na Geórgia e na Carolina do Norte, os votos eleitorais do Arizona podem tornar-se críticos.

Se as margens das eleições forem decisivas na Geórgia e na Carolina do Norte, é possível que haja resultados claros nesses estados primeiro, mas se os resultados forem próximos, poderá ser pedida uma recontagem, atrasando ainda mais o resultado final.

Em 2020, apenas o Arizona declarou os seus resultados na noite das eleições. Os restantes demoraram mais tempo, com alguns a finalizarem dias ou mesmo duas semanas depois devido a recontagens.

Será assim tão simples ?

Bem, talvez não. Tanto as equipas republicanas como as democratas já prepararam contestações legais, que poderão levar a recontagens. Esta eleição tem sido marcada por uma tensão acrescida, com ataques pessoais e até dúvidas sobre a integridade do processo. Os protestos também não estão fora de questão. A vitória de Joe Biden em 2020 sobre o então presidente Donald Trump provocou uma insurreição no Capitólio em janeiro de 2021, um momento descrito por um painel do Congresso dos EUA como uma tentativa de golpe.

Eleições americanas na Euronews

Para resultados em tempo real, notícias e análises de uma perspetiva europeia, siga a cobertura completa das eleições americanas na televisão e em todas as nossas plataformas digitais. Os resultados serão disponibilizados em tempo real até às 23h00 (CET) nas nossas plataformas digitais.