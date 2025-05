Trump escolhe Robert F. Kennedy Jr., negacionista das vacinas, para responsável pela saúde pública

PUBLICIDADE

Donald Trump escolheu o ex-candidato presidencial independente e cético em relação às vacinas, Robert F. Kennedy Jr., para ser o responsável pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, à medida que vai construindo a sua nova administração.

O cargo, que ainda tem de ser aprovado pelo Senado, significaria que Kennedy poderia liderar uma enorme agência que supervisiona áreas como os medicamentos, a segurança alimentar, a investigação médica e os programas de assistência social.

"Durante demasiado tempo, os americanos foram esmagados pelo complexo industrial alimentar e pelas empresas farmacêuticas que se dedicaram ao engano, à desinformação e à desinformação no que diz respeito à Saúde Pública", disse Trump na quinta-feira, numa publicação nas redes sociais, quando anunciou a nomeação.

Acrescentou que Kennedy tornaria a América "grande e saudável novamente", referindo-se ao seu slogan de campanha.

Kennedy, que também é conhecido como RFK Jr, vem de uma famosa dinastia política. Sobrinho do presidente John F. Kennedy, foi um advogado ambientalista de sucesso que enfrentou grandes empresas como a Monsanto.

Nas últimas duas décadas, tem dedicado cada vez mais tempo a promover os seus pontos de vista sobre as vacinas, assumindo a organização sem fins lucrativos Children's Health Defence, que ganhou força durante a pandemia.

Kennedy insiste que não é antivacinação e que nunca disse ao público para evitar as vacinas, no entanto, tem repetidamente tornado clara a sua própria oposição, contradizendo anteriormente o consenso científico ao afirmar que "não existe nenhuma vacina que seja segura e eficaz".

Também questionou se o VIH causa a SIDA e sugeriu que os antidepressivos levam a tiroteios em escolas.

Revisão da saúde pública dos EUA

Se conseguir chegar ao cargo, prometeu uma transformação da agência de saúde dos Estados Unidos, incluindo a substituição de 600 funcionários que supervisionam a investigação de vacinas e, de um modo geral, impedir que os funcionários, que são frequentemente investigadores e cientistas, deixem a agência para trabalhar para a indústria farmacêutica.

Kennedy afirmou que pretende redirecionar o foco da instituição de saúde pública das doenças infecciosas para problemas que, segundo ele, constituem a "epidemia de doenças crónicas", incluindo a obesidade, a diabetes, o autismo e as doenças mentais, que atribui às empresas e aos produtores de alimentos que utilizam pesticidas nocivos.

A sua nomeação deverá ter a oposição dos membros do lóbi farmacêutico em Washington, uma vez que propôs mudanças radicais, incluindo a proibição de os fabricantes de medicamentos fazerem publicidade na televisão.

Numa publicação no X, no mês passado, Kennedy prometeu acabar com a "supressão agressiva" de terapias como os psicadélicos e as células estaminais por parte da Food and Drug Administration.

Kennedy concorreu como candidato independente antes de desistir e apoiar Trump, que lhe prometeu um papel na política de saúde na sua futura administração.

Membros superiores da campanha de Trump tinham dito que Kennedy não teria um papel oficial na administração, mas que teria influência nos programas de vacinação.

A sua nomeação causou reações mistas entre republicanos e democratas, com alguns responsáveis pela saúde pública a condenarem a medida.

"Robert F. Kennedy Jr. não está minimamente qualificado para o cargo e não deveria estar nem perto das agências de base científica que salvaguardam a nossa nutrição, segurança alimentar e saúde", afirmou o Dr. Peter Lurie, presidente do grupo de vigilância da saúde pública Centre for Science in the Public Interest.

Jared Polis, o governador democrata do Colorado, disse que estava "entusiasmado" com a nomeação de Kennedy, acrescentando que ele iria abalar a FDA.

Durante a sua campanha eleitoral, Trump promoveu repetidamente Kennedy em comícios, afirmando que o deixaria "ir à loucura" no domínio da saúde se chegasse ao cargo.