O exército sírio conduziu uma série de contra-ataques no domingo nas cidades de Aleppo e Idlib para fazer recuar os rebeldes que fizeram avanços surpresa.

A televisão estatal síria afirmou que as forças governamentais mataram cerca de 1.000 rebeldes nos últimos três dias, sem fornecer provas ou pormenores.

Combatentes da oposição síria passam por um veículo blindado do exército sírio abandonado numa autoestrada nos arredores de Khan Sheikhoun, a sudoeste de Alepo. Ghaith Alsayed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

A Defesa Civil Síria, ONG também conhecida como Capacetes Brancos, um grupo que atua nas zonas controladas pela oposição, afirma que o exército de Assad lançou contra-operações conjuntas com as forças russas nas duas cidades.

Os aviões de combate terão bombardeado a zona, matando pelo menos 18 pessoas e ferindo dezenas de outras. A Rússia, que há muito apoia o regime sírio de Assad nesta guerra de 13 anos, emitiu um comunicado no domingo à noite, através do seu Ministério da Defesa, afirmando que tinha ajudado o exército sírio a “repelir a agressão terrorista” através de ataques com mísseis nas últimas 24 horas. Garantiu ter matado pelo menos 320 militantes e destruído 63 veículos blindados.

O Irão também tem sido um aliado político e militar fundamental de Assad na longa guerra civil. A visita do ministro dos Negócios Estrangeiros, Araghchi, a Damasco, teve como objetivo reiterar o apoio de Teerão a Assad.

O Irão, a Rússia e os representantes regionais apoiados por Moscovo e Teerão ajudaram Assad a assumir o controlo da cidade de cerca de dois milhões de pessoas em 2016. Uma campanha aérea implacável, liderada por aviões de guerra russos, abriu caminho para que as forças de Assad marchassem e reclamassem a cidade.

Na quarta-feira da semana passada, uma coligação de grupos rebeldes liderada pelo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) realizou um ataque surpresa à maior cidade da Síria, Alepo. O ataque obrigou as forças armadas sírias a recuar temporariamente, enquanto aguardavam reforços para contra-atacar.

Os rebeldes tomaram a maior parte de Alepo no sábado, numa ofensiva surpresa, e afirmam agora ter entrado na cidade de Hama. Não houve confirmação independente das alegações.

O comandante rebelde, coronel Hassan Abdulghani, disse ainda que os insurgentes também tomaram o controlo de Sheikh Najjar, a nordeste da cidade, da academia militar de Alepo e da escola de artilharia de campo a sudoeste.

Um combatente da oposição síria dispara para o ar no centro de Alepo, na Síria. Ghaith Alsayed/AP

A ofensiva rápida e de surpresa é um enorme embaraço para o presidente sírio e levanta questões sobre a preparação das suas forças armadas. Surge também numa altura em que os aliados de Assad - o Irão e os grupos que este apoia e a Rússia - estão preocupados com os seus próprios conflitos.

Araghchi deverá visitar a Turquia na segunda-feira para se encontrar com o seu homólogo Hakan Fidan e discutir a atual escalada na Síria.

O aumento da violência ocorre numa altura de grande agitação política no Médio Oriente. Israel está a lutar ativamente contra o Hamas em Gaza e chegou recentemente a um cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano, conflitos que ameaçam desencadear repercussões regionais mais vastas.

O recrudescimento da violência na Síria também pode envolver em conflito duas potências regionais. Tanto a Rússia como a Turquia têm os seus próprios interesses a proteger, com ambas as partes a oferecerem apoio a grupos opostos no conflito.

Uma guerra que envolvesse qualquer um dos países em confrontos diretos teria consequências nefastas para um cenário político já de si instável.