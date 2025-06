EUA, Alemanha, França e Reino Unido pedem fim da escalada da guerra na Síria

PUBLICIDADE

Os Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido emitiram no domingo uma declaração conjunta apelando ao fim da escalada de violência na Síria, onde as forças rebeldes lançaram a maior ofensiva contra o governo de Bashar al-Assad em anos.

Os aliados da NATO afirmaram estar "a monitorizar de perto os desenvolvimentos na Síria", onde, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, 255 pessoas, na sua maioria militantes, morreram desde quarta-feira passada.

Na sua declaração conjunta, os países pediram o abrandamento da violência para a "proteção dos civis e das infraestruturas, de modo a evitar mais deslocações forçadas e perturbações ao acesso humanitário".

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários afirmou que mais de 14.000 pessoas, incluindo crianças, foram deslocadas devido à violência nos últimos dias.

Na quarta-feira, rebeldes de um amplo espetro de forças de oposição formaram um novo grupo militar chamado de "Comando de Operações Militares", avançando rapidamente por aldeias para alcançar a segunda maior cidade do país, Alepo.

No sábado, os combatentes rebeldes tomaram a maior parte de Alepo, conquistando o controlo do aeroporto da cidade e expandindo a sua ofensiva surpresa para uma província vizinha.

Enfrentaram pouca resistência por parte do governo de al-Assad, que disse, através da agência estatal de notícias do país, no sábado, que a Síria "defenderia a sua estabilidade e integridade territorial contra os terroristas e os seus apoiantes".

Preparação para um contra-ataque

As forças armadas da Síria anunciaram, no sábado, que tinham redistribuído tropas e estavam a preparar um contra-ataque, reconhecendo que os rebeldes tinham entrado em partes de Alepo, mas negando os relatos de que tivessem estabelecido bases.

Mais tarde, no sábado, as forças armadas do país tentaram dissipar o que afirmaram serem mentiras em relação aos relatórios sobre a retirada das suas forças, dizendo que o comando geral estava a cumprir os seus deveres no "combate às organizações terroristas".

O regresso dos militares rebeldes a Alepo é o primeiro movimento desde 2016, quando uma grande campanha militar das forças de al-Assad, apoiada pela Rússia, Irão e seus grupos aliados, conseguiu tomar o controlo da cidade.

A luta em 2016 foi um ponto de viragem na longa guerra entre o governo sírio e os combatentes rebeldes, após os protestos de 2011 contra o regime de al-Assad terem desencadeado uma guerra total.

Após, aparentemente, perder o controlo do país para os rebeldes, a batalha de Alepo consolidou então a posição de al-Assad em áreas estratégicas da Síria, com as fações da oposição e seus apoiantes estrangeiros a controlarem as áreas periféricas.

Antes da ofensiva surpresa da semana passada, a guerra encontrava-se numa espécie de impasse há vários anos. No entanto, a incursão em Alepo seguiu-se a semanas de violência, incluindo ataques do governo a áreas controladas pela oposição.

Em novembro de 2023, um tribunal francês emitiu um mandado de captura contra al-Assad pelo seu papel em crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo ataques com armas químicas contra civis.