Síria envia reforços para a região de Alepo após ataque surpresa dos rebeldes

PUBLICIDADE

Os rebeldes liderados pelo Hayat Tahrir al-Sham tomaram a maior parte de Alepo no sábado, numa ofensiva surpresa, e afirmam agora ter entrado na cidade de Hama. Não houve confirmação independente da sua reivindicação.

O comandante rebelde, coronel Hassan Abdulghani, disse separadamente que os insurgentes também tomaram o controlo de Sheikh Najjar, também conhecida como Cidade Industrial de Alepo, a nordeste da cidade, a academia militar de Alepo e a escola de artilharia de campo a sudoeste.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, deverá deslocar-se a Damasco, capital da Síria, ainda no domingo. O ministro disse aos jornalistas que Teerão apoiará o governo e o exército sírios.

A ofensiva rápida e de surpresa é um enorme embaraço para o presidente sírio, Bashar al-Assad, e levanta questões sobre a preparação das suas forças armadas. Surge também numa altura em que os aliados de Assad - o Irão e os grupos que este apoia, bem como a Rússia - estão preocupados com os seus próprios conflitos.

A televisão estatal síria afirmou que as forças governamentais mataram cerca de mil insurgentes nos últimos três dias, sem fornecer provas ou pormenores.

Os ataques aéreos do governo durante a noite na cidade de Idlib, o bastião dos rebeldes perto da província de Hama, 65 quilómetros a sudeste de Alepo, mataram três civis e feriram outros 54, de acordo com a Defesa Civil Síria, também conhecida como Capacetes Brancos, que opera em áreas controladas pela oposição.

A Defesa Civil Síria publicou vídeos no X dando conta das consequências dos ataques aéreos do regime na cidade de Idlib.

De acordo com a agência noticiosa estatal síria SANA e com um observador de guerra, o exército, durante a noite, fez recuar os insurgentes na zona rural do norte da província de Hama.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um observatório de guerra da oposição com sede na Grã-Bretanha, afirmou que os reforços do governo criaram uma "forte linha defensiva" na zona rural do norte de Hama.

O Observatório e a rede noticiosa estatal síria Al-Ikhbariyah também relataram ataques aéreos russos, tanto em Idlib como em algumas das áreas agora sob controlo dos rebeldes.

Nos seus primeiros comentários públicos desde o início da ofensiva, divulgados pela agência noticiosa estatal no sábado à noite, Assad afirmou que a Síria continuará a "defender a sua estabilidade e integridade territorial contra os terroristas e os seus apoiantes". Acrescentou ainda que a Síria é capaz de os derrotar, independentemente da intensificação dos seus ataques.

A batalha de 2016 por Alepo foi um ponto de viragem na guerra entre as forças governamentais sírias e os combatentes rebeldes, depois de os protestos de 2011 contra o regime de Assad se terem transformado numa guerra total. Depois de parecer que Assad estava a perder o controlo do país para os rebeldes, a batalha de Alepo garantiu o domínio do regime sírio em áreas estratégicas do país, com as fações da oposição e os seus apoiantes estrangeiros a controlarem áreas na periferia.