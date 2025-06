Vídeo. Ataques aéreos das forças do regime sírio fazem dezenas de mortos e feridos

A Defesa Civil da Síria, conhecida por Capacetes Brancos, que atua nas zonas controladas pela oposição, partilhou imagens no domingo que mostram as suas equipas a resgatarem pessoas de edifícios danificados na sequência de ataques aéreos conduzidos pelas forças do governo.

Na cidade de Idlib, os ataques mataram pelo menos três civis, incluindo duas crianças, e feriram outras 11 pessoas. Também Alepo e os seus arredores foram atingidos, incluindo a zona nas imediações de um hospital no centro da cidade, o que resultou na morte de 12 pessoas.

Na quarta-feira, os rebeldes sírios, liderados pelo grupo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, lançaram um ataque em duas frentes contra Alepo e a zona rural em redor de Idlib, antes de avançarem para a província vizinha de Hama.

No domingo, as tropas governamentais criaram uma “forte linha defensiva” no norte de Hama, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um organismo da oposição sediado na Grã-Bretanha.