Organização Nihon Hidankyo, que venceu o Nobel da Paz, apela à abolição das armas nucleares

Um japonês de 92 anos, que viveu o bombardeamento atómico americano de Nagasaki, apelou à abolição de todas as armas nucleares, ao aceitar o Prémio Nobel da Paz deste ano, na terça-feira.

"Imaginem isto: existem 4.000 ogivas nucleares que podem ser lançadas imediatamente. Isto significa que os danos que ocorreram em Hiroshima e Nagasaki podem ser multiplicados por centenas ou mesmo milhares", disse Terumi Tanaka.

"Vamos todos esforçar-nos juntos para garantir que a humanidade não seja destruída pelas armas nucleares e para criar uma sociedade humana onde não haja armas nucleares nem guerra", apelou.

O prémio deste ano foi atribuído à organização Nihon Hidankyo, movimento popular de sobreviventes do bombardeamento atómico japonês que trabalha há quase 70 anos para manter um tabu em torno da utilização de armas nucleares, que cresceram exponencialmente em potência e número desde que foram utilizadas pelos Estados Unidos em Nagasaki e Hiroshima em 1945.

À medida que os idosos sobreviventes chegam ao crepúsculo das suas vidas, enfrentam o receio de que o tabu pareça estar a enfraquecer. Esta preocupação foi expressa pelo sobrevivente de 92 anos, Tanaka, que proferiu a conferência de aceitação na Câmara Municipal de Oslo.

"A superpotência nuclear Rússia ameaça utilizar armas nucleares na sua guerra contra a Ucrânia e um membro do gabinete de Israel, no meio dos seus ataques implacáveis a Gaza, na Palestina, falou mesmo da possível utilização de armas nucleares", disse Tanaka através de um tradutor. "Estou infinitamente triste e indignado com o facto de o tabu nuclear ameaçar ser quebrado".

Foi também essa grande preocupação que levou o Comité Nobel norueguês a atribuir o prémio deste ano à organização japonesa.

Jørgen Watne Frydnes, presidente do comité, disse na apresentação dos laureados que era importante aprender com os seus testemunhos, agora que os perigos nucleares no mundo aumentam.

"Nenhum dos nove países que possuem armas nucleares - Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte - parece atualmente interessado no desarmamento nuclear e no controlo de armas. Pelo contrário, estão a modernizar e a aumentar os seus arsenais nucleares".

O Comité Nobel norueguês apelou aos cinco Estados detentores de armas nucleares que assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares para que levem a sério as suas obrigações no âmbito deste tratado e afirmou que os outros Estados devem ratificá-lo.