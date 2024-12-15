Damasco está surpreendentemente calma uma semana após a tomada do poder pelos rebeldes sírios

PUBLICIDADE

Apenas uma semana depois de o regime do Presidente Bashir al-Assad ter sido derrubado pelo grupo rebelde islamita HTS, as pessoas estavam a viver as suas vidas como habitualmente na capital da Síria, Damasco, fazendo compras e socializando - e com surpreendentemente poucos rebeldes armados a patrulhar as ruas.

No aeroporto internacional de Damasco, o novo chefe de segurança - um dos rebeldes que marcharam pela Síria até à capital - chegou com a sua equipa. Os poucos trabalhadores da manutenção que apareceram para trabalhar amontoaram-se à volta do major Hamza al-Ahmed, ansiosos por saber o que vai acontecer a seguir.

Descarregaram rapidamente todas as queixas que tinham tido demasiado medo de expressar durante o governo do Presidente Bashar Assad, que agora, inconcebivelmente, acabou.

Contaram ao combatente barbudo que lhes foram negadas promoções e regalias a favor dos favoritos pró-Assad e que os chefes os ameaçaram com prisão por trabalharem demasiado devagar. Alertaram para a existência de apoiantes de Assad entre o pessoal do aeroporto, prontos a regressar quando as instalações reabrirem.

Enquanto Al-Ahmed tentava tranquilizá-los, Osama Najm, um engenheiro, anunciou: "Esta é a primeira vez que estamos a falar."

Esta foi a primeira semana da transformação da Síria após a queda inesperada de Assad.

Os rebeldes, subitamente no comando, encontraram uma população repleta de emoções: entusiasmo com as novas liberdades; luto por anos de repressão; e esperanças, expectativas e preocupações com o futuro. Alguns ficaram emocionados ao ponto de chorar.

Apesar da calma, há muitas maneiras de as coisas correrem mal. O país está dividido e isolado após cinco anos de repressão.

O país está dividido e isolado após cinco décadas de domínio da família Assad. As famílias foram destroçadas pela guerra, os antigos prisioneiros estão traumatizados pelas brutalidades que sofreram, dezenas de milhares de detidos continuam desaparecidos. A economia está destroçada, a pobreza é generalizada, a inflação e o desemprego são elevados. A corrupção infiltra-se na vida quotidiana.

Mas neste momento de mudança, muitos estão prontos para sentir o caminho a seguir.

No aeroporto, al-Ahmed disse aos funcionários: "O novo caminho terá desafios, mas é por isso que dissemos que a Síria é para todos e que todos temos de cooperar."

Funcionários do aeroporto trabalham na manutenção de um avião no aeroporto internacional de Damasco, a 11 de dezembro de 2024. (AP Photo/Ghaith Alsayed) Ghaith Alsayed/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Até agora, os rebeldes têm dito tudo o que é correto, disse Najm. "Mas não voltaremos a ficar calados perante nada de errado".

Numa esquadra de polícia incendiada, foram arrancadas fotografias de Assad e destruídos ficheiros depois de os rebeldes terem entrado na cidade a 8 de dezembro. Toda a polícia e pessoal de segurança da era Assad desapareceram.

No sábado, o edifício era ocupado por 10 homens que faziam parte da força policial do "governo de salvação" de facto dos rebeldes, que durante anos governou o enclave rebelde de Idlib, no noroeste da Síria.

Os polícias rebeldes vigiam a esquadra, tratando de queixas de pequenos furtos e de brigas de rua. Uma mulher queixa-se de que os seus vizinhos sabotaram o seu fornecimento de eletricidade. Um polícia diz-lhe para esperar que os tribunais voltem a funcionar.

"Vai demorar um ano a resolver os problemas", murmura.

Os rebeldes tentaram pôr ordem em Damasco replicando a estrutura da sua governação em Idlib. Mas há um problema de escala. Um dos polícias estima o número de polícias rebeldes em apenas cerca de 4.000; metade está baseada em Idlib e o resto está encarregado de manter a segurança em Damasco e noutros locais. Alguns especialistas estimam que a força de combate total dos rebeldes ronda os 20.000.

Os rebeldes e o público ainda estão a aprender uns com os outros

Os combatentes conduzem grandes SUVs e modelos mais recentes de veículos que estão fora do alcance da maioria dos residentes em Damasco, onde custam 10 vezes mais devido aos direitos aduaneiros e aos subornos. Os combatentes transportam liras turcas, há muito proibidas nas zonas controladas pelo governo, em vez da libra síria, que está a cair a pique.

A maioria dos combatentes barbudos provém de zonas provinciais conservadoras. Muitos são islamistas de linha dura.

A principal força insurreta, Hayat Tahrir al-Sham, renunciou ao seu passado de Al-Qaeda e os seus líderes estão a trabalhar para tranquilizar as comunidades religiosas e étnicas da Síria, garantindo que o futuro será pluralista e tolerante.

Mas muitos sírios continuam desconfiados. Alguns combatentes ostentam fitas com slogans islamistas nos seus uniformes e nem todos pertencem ao HTS, o grupo mais organizado.

"As pessoas que vemos nas ruas não nos representam", disse Hani Zia, um residente em Damasco, vindo da cidade de Daraa, no sul do país, onde começou a revolta anti-Assad em 2011. Ele estava preocupado com os relatos de ataques a minorias e assassinatos por vingança.

"Devemos ter medo", afirmou, acrescentando que receia que alguns rebeldes se sintam superiores aos outros sírios devido aos seus anos de luta. "Com todo o respeito por aqueles que se sacrificaram, todos nós nos sacrificámos".

Ainda assim, o medo não é predominante em Damasco, onde muitos insistem que não se deixarão oprimir.

Alguns restaurantes voltaram a servir álcool abertamente, outros mais discretamente para testar o ambiente.

Num café à beira da calçada, no bairro cristão da Cidade Velha, os homens estavam a beber cerveja quando uma patrulha de combatentes passou. Os homens viraram-se uns para os outros, inseguros, mas os combatentes não fizeram nada. Quando um homem armado assediou uma loja de bebidas noutro local da Cidade Velha, a polícia rebelde prendeu-o, disse um polícia.

ARQUIVO - Um combatente da oposição armada caminha entre os clientes no mercado Al-Hamidiyeh, no interior da antiga cidade murada de Damasco, na Síria, terça-feira, 10 de deze Hussein Malla/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Salem Hajjo, um professor de teatro que participou nos protestos de 2011, disse que não concorda com os pontos de vista islamistas dos rebeldes, mas está impressionado com a sua experiência na gestão dos seus próprios assuntos. E espera ter uma voz na nova Síria.

"Nunca nos sentimos tão à vontade", disse. "O medo foi-se. O resto depende de nós."

Na noite seguinte à queda de Assad, homens armados percorreram as ruas, celebrando a vitória com tiros ensurdecedores. Alguns edifícios de agências de segurança foram incendiados. As pessoas saquearam o duty free do aeroporto, partindo todas as garrafas de bebidas alcoólicas. Os rebeldes atribuíram parte das culpas à fuga dos fiéis ao governo.

O público ficou em casa, a espreitar os recém-chegados. As lojas fecharam.

O Hayat Tahrir al-Sham tentou impor a ordem, decretando um recolher obrigatório durante três dias. Proibiu os tiros de celebração e deslocou os combatentes para proteger as propriedades.

Passado um dia, as pessoas começaram a emergir.

Para dezenas de milhares, o primeiro destino foram as prisões de Assad, nomeadamente Saydnaya, nos arredores da capital, para procurar entes queridos desaparecidos há anos. Poucos encontraram vestígios.

Foi angustiante, mas também unificador. Os rebeldes, alguns deles também à procura, misturaram-se com os familiares dos desaparecidos nos corredores escuros das prisões que todos temiam há anos.

Durante as celebrações na rua, os homens armados convidavam as crianças a subir para os seus veículos blindados. Os rebeldes posaram para fotografias com mulheres, algumas de cabelo descoberto. Canções pró-revolução soavam nos carros. De repente, as lojas e as paredes de todo o lado ficaram cobertas de bandeiras revolucionárias e de cartazes de activistas mortos pelo Estado de Assad.

As estações de televisão não perderam o ritmo, passando dos elogios a Assad para as canções revolucionárias. Os media estatais transmitiram as declarações do novo governo de transição liderado pelos insurrectos.

O novo governo apelou ao regresso ao trabalho e pediu aos refugiados sírios de todo o mundo que regressassem para ajudar na reconstrução. Anunciou planos para reabilitar e examinar as forças de segurança para evitar o regresso "daqueles que têm sangue nas mãos". Os combatentes garantiram aos funcionários do aeroporto - muitos deles leais ao governo - que as suas casas não serão atacadas, disse um funcionário.

Mas os problemas da Síria estão longe de estar resolvidos.

Embora os preços dos produtos tenham baixado após a queda de Assad, porque os comerciantes deixaram de ter de pagar pesadas taxas alfandegárias e subornos, a distribuição de combustível foi gravemente afetada, aumentando os custos de transporte e causando apagões generalizados e prolongados.

As autoridades dizem que querem reabrir o aeroporto o mais rapidamente possível e esta semana as equipas de manutenção inspeccionaram alguns aviões na pista. As equipas de limpeza retiraram o lixo, os móveis destruídos e as mercadorias.

Um empregado de limpeza, que se identificou apenas como Murad, disse que ganha o equivalente a 14 euros por mês e que tem seis filhos para alimentar, incluindo um com deficiência. Sonha em ter um telemóvel.

"Precisamos de muito tempo para limpar isto", disse.