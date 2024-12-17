Aluna de 15 anos identificada como autora do tiroteio que matou duas pessoas numa escola do Wisconsin

A polícia de Madison, no Wisconsin, identificou Natalie Rupnow, também conhecida pelo nome de "Samantha", como a atiradora de segunda-feira na Abundant Life Christian School.

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O chefe da polícia de Madison, Shon Barnes, revelou que Rupnow era uma aluna de 15 anos que frequentava a escola.

O tiroteio ocorreu numa sala de estudo e foi comunicado à polícia por um aluno. Barnes diz que um carro da polícia chegou à escola poucos minutos depois da denúncia.

Um professor e um adolescente foram mortos quando Natalie abriu fogo contra um grupo de estudantes. Seis outros alunos também ficaram feridos no ataque.

As ambulâncias chegaram pouco depois de os agentes da polícia terem chegado ao local e transportaram os alunos e professores feridos para hospitais próximos.

Dois estudantes sofreram ferimentos graves e estão a ser tratados em unidades de cuidados intensivos. Três outros estudantes e um professor sofreram ferimentos menos graves e dois deles tiveram alta poucas horas depois de darem entrada no hospital.

Os motivos por detrás do ataque continuam por esclarecer. Os detetives estão a levar a cabo uma investigação sobre o incidente para identificar o motivo.

Barnes diz que os pais de Natalie foram levados para interrogatório e que os agentes estão a fazer uma busca à sua casa na esperança de encontrar alguma pista.

"Os pais estão a cooperar plenamente, não temos razões para crer que tenham cometido um crime neste momento", disse Barnes durante uma conferência de imprensa para fornecer informações atualizadas sobre o ataque.

Barnes acrescentou que o pai de Natalie Rupnow "também perdeu uma pessoa. Por isso, não vamos apressar a informação. Vamos levar o nosso tempo e certificar-nos de que fazemos a nossa devida diligência ao fazê-lo".

A base de dados de tiroteios em escolas do ensino básico e secundário regista todos os ataques violentos com armas de fogo em escolas dos Estados Unidos. Os dados refletem que, só em 2024, se registaram 323 tiroteios isolados em escolas no país. O número mais elevado foi registado no ano passado, com 349 ataques.