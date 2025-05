Homem dispara contra turistas israelitas na Florida ao confundi-los com palestinianos

PUBLICIDADE

A polícia da Florida prendeu um homem, entretanto acusado de tentativa de homicídio, depois de este ter disparado contra um veículo com dois homens no interior, que pensava serem palestinianos, mas que afinal eram visitantes israelitas, segundo as autoridades locais e os meios de comunicação social.

O suspeito, Mordechai Brafman, de 27 anos, foi acusado de duas tentativas de homicídio e detido no domingo na sequência do tiroteio ocorrido no dia anterior, segundo o site oficial do Departamento de Correções do Condado de Miami-Dade.

De acordo com os meios de comunicação locais, Brafman admitiu, durante o interrogatório que, enquanto conduzia o seu camião em Miami Beach, viu duas pessoas que confundiu com palestinianos, parou o veículo e disparou sobre elas com a intenção de as matar.

As duas vítimas sobreviveram ao ataque, apesar de uma delas ter sido baleada no ombro e a outra ferida no antebraço. Após investigação, verificou-se que eram israelitas e não palestinianos, segundo a polícia.

O incidente surge numa altura em que crimes de ódio nos Estados Unidos têm aumentado, com os relatórios dos direitos humanos a indicarem um aumento dos ataques contra muçulmanos, palestinianos e judeus desde a guerra israelita em Gaza, que se seguiu ao ataque de 7 de outubro de 2023 perpetrado pelo Hamas.