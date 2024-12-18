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Bósnia e Herzegovina mais perto de aderir à UE na sequência do acordo FRONTEX

Bósnia e Herzegovina mais perto de aderir à UE na sequência do acordo FRONTEX
Bósnia e Herzegovina mais perto de aderir à UE na sequência do acordo FRONTEX Direitos de autor  © EU in BiH
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De Euronews com EBU
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O acordo assinala um progresso significativo no processo de integração europeia da Bosnia no momento em que se realiza em Bruxelas a cimeira UE-Balcãs Ocidentais.

Foi hoje rubricado em Sarajevo um acordo entre a Bósnia e Herzegovina e a União Europeia (UE) relativo às operações da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX).

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O ministro da Segurança da Bósnia e Herzegovina, Nenad Nesic, saudou o evento como um passo significativo para a integração na UE, felicitando a equipa de negociação bósnia por apresentar uma “fórmula de sucesso” para o país.

"Teremos membros da FRONTEX nas nossas fronteiras que nos ajudarão e indicarão se acham que temos de fazer alguma coisa, mas também poderemos transmitir à União Europeia os problemas que a Bósnia e Herzegovina enfrenta e não teremos de dizer o que eles podem ver com os seus próprios olhos”, disse Nesic.

Este marco assinala um progresso significativo no percurso de integração europeia da Bósnia, bem como no reforço da parceria operacional entre a FRONTEX e a Polícia de Fronteiras da Bósnia.

“Isto, evidentemente, marca o fim de um processo por vezes difícil e árduo, em que tivemos de negociar o acordo em pormenor, mas significa também que encontrámos soluções para todas as questões pendentes e que agimos, penso eu, num sentido de interesse mútuo e de respeito mútuo pelos constrangimentos de cada um, pelo quadro jurídico de cada um, pela situação de cada um", explicou Henrik Nielsen, diretor de Schengen, Fronteiras e Vistos na direção-geral da Migração e dos Assuntos Internos da Comissão Europeia

Na sequência do estabelecimento, no ano passado, de uma cooperação plena com a Agência da UE para a Cooperação Policial (EUROPOL), o ministério da Segurança e as agências policiais da Bósnia deram agora mais um passo crucial para a integração no sistema europeu de policiamento e segurança.

Nenad Nesic avançou que o "acordo será assinado no final de fevereiro ou no início de março, dependendo dos procedimentos a seguir aqui na Bósnia e Herzegovina e na União Europeia. O acordo contribuirá para que, após a assinatura do acordo com a EUROPOL, agora com a FRONTEX, a Bósnia e Herzegovina passe a fazer parte da segurança coletiva da Europa, pelo que teremos certas obrigações, mas também certos privilégios e os nossos cidadãos sentir-se-ão certamente mais seguros e protegidos".

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