Itália: Governo de Meloni perde aposta no regime sírio de Assad

Direitos de autor Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Um cartaz rasgado mostra o presidente sírio deposto Bashar Al-Assad em Damasco, Síria, (14 de dezembro de 2024) - Direitos de autor Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Um cartaz rasgado mostra o presidente sírio deposto Bashar Al-Assad em Damasco, Síria, (14 de dezembro de 2024) - Direitos de autor Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

O governo de Giorgia Meloni tentou reposicionar-se no Médio Oriente, apostando na normalização das relações com Assad em troca da proteção dos cristãos e do regresso dos refugiados. Uma tentativa que naufragou com a queda do regime a 8 de dezembro passado