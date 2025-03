Compras tansfronteiriças na Roménia antes da abertura do espaço Schengen

Já existe muito contacto entre as regiões das fronteiras: muitas pessoas do lado húngaro atravessam para a Roménia com o objetivo de fazerem compras, e os romenos vêm comprar casas, uma vez que são muito mais baratas na Hungria.

Espera-se que a adesão da Roménia ao espaço sem fronteiras Schengen potencie um novo processo de integração entre a Roménia e a Hungria.

Muitas pessoas já se mudaram das grandes cidades romenas para o outro lado da fronteiras, e não só húngaros.

"Foi importante para a vida de Biharkeresztes o facto de tantas pessoas se terem mudado. Compraram uma casa aqui, pensaram em continuar a sua vida aqui. É claro que algumas pessoas se mudam para trabalhar, outras levam os filhos para o jardim de infância ou para a escola em Oradea, mas muitas pessoas vivem a sua vida quotidiana aqui", disse Béla Péter Dani, que acrescentou que Biharkeresztes fazia tradicionalmente parte da área de influência de Oradea até Trianon. A redefinição da fronteira separou as famílias, mas nas últimas décadas tem havido uma ligação renovada e mais vibrante entre a capital do distrito e as povoações circundantes, que fazem parte da Hungria.

É muito mais barato comprar uma casa no lado húngaro do que na Roménia

Embora a maior parte das pessoas que se mudam para Biharkeresztes sejam húngaras, não é raro ver imóveis à venda anunciados tanto em húngaro como em romeno. A migração foi explicada por um vendedor no mercado de Natal de Oradea, do outro lado da fronteira.

Estátuas de Endre Ady, Ákos Dutka, Gyula Juhász e Tamás Emőd no centro de Oradea Euronews

"Por 15 mil euros, pode comprar-se aqui uma casa de 250 metros quadrados num meio hectare. Está bem, precisa de ser renovada, obviamente. Na Hungria, pode comprar-se por metade desse preço e a diferença é que aqui as infraestruturas não estão construídas, ao passo que lá as infraestruturas já estão construídas, os esgotos e a eletricidade estão ligados", explica Éva Kállai, que é natural de Oradea e que, apesar de ter vivido na Hungria e em França, se sente mais em casa na sua terra natal.

Assim, comprar uma casa na zona romena de Oradea é muito caro, mas nas aldeias do outro lado da fronteira é mais barato, porque estão numa considerada remota do ponto de vista doméstico. De Budapeste, são necessárias quase três horas para chegar a Biharkeresztes, de carro e 3 horas e meia de comboio, se não houver atrasos. A cidade mais próxima é Debrecen, a 1 hora de carro e a 2 horas de transportes públicos. A partir daí, a grande cidade mais próxima é Oradea, que fica a cerca de meia hora de autocarro. É certo que o autocarro circula com pouca frequência e que, por enquanto, é necessário passar pelos controlos fronteiriços.

Quando a fronteira estiver aberta, as viagens entre os dois países serão ainda mais rápidas, o que pode levar a um aumento dos preços dos imóveis no lado húngaro, para onde muitos romenos se poderiam mudar, da mesma forma que muitas pessoas de Bratislava se mudaram para Rajka, na Hungria.

Os romenos locais esperam há muito tempo pela adesão do país ao espaço Schengen, o que vai facilitar a transição.

"Já devia ter acontecido há muito tempo, era altura de aderirmos ao espaço Schengen. Abre muitas oportunidades, especialmente oportunidades económicas. Pessoalmente, estou feliz por não ter de esperar muito tempo na fronteira", disse-nos um estudante romeno, Adrian, numa rua pedonal de Oradea.

Húngaros atravessam a fronteira com a Roménia para reabastecer e fazer compras, e alguns até vão trabalhar

Ao contrário do que acontece do lado romeno, os húngaros não procuram imóveis baratos do outro lado da fronteira, mas sim ir às compras ou abastecer-se de combustível.

A poucos quilómetros da fronteira, perto de Oradea, há um grande centro comercial onde vimos vários carros com matrícula húngara estacionados. Atualmente, a Roménia tem uma taxa de IVA de 9% sobre os alimentos, pelo que muitas pessoas podem fazer compras mais baratas do que no seu país. E a gasolina é atualmente cerca de 20 forints mais barata por litro.

O posto fronteiriço de Nagykerek, onde as pessoas ainda estão a ser controladas Euronews

Há também muitas pessoas que vivem na Hungria mas trabalham do outro lado da fronteira, por exemplo, no parque industrial de Oradea. São talvez as maiores vítimas da situação atual, pelo menos entre os que vivem na região. Têm de se deslocar todos os dias e, se houver uma perturbação na fronteira, podem facilmente chegar atrasados ao trabalho.

Segundo as pessoas que entrevistámos, os carros passam normalmente com rapidez, mas por vezes têm de esperar meia hora.

A situação é ainda pior para os camionistas, que por vezes têm de esperar até um dia no posto de passagem. No entanto, não será assim por muito mais tempo. No dia 1 de janeiro, a polícia deixará a fronteira e, embora continue a efetuar controlos aleatórios durante seis meses, o plano é acabar com eles.