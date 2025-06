"El Gordo": sorteados os números vencedores da lotaria de Natal espanhola

PUBLICIDADE

Foram sorteados os principais prémios da lotaria de Natal, "El Gordo", em Espanha. Como é tradição, o sorteio realiza-se todos os dias 22 de dezembro no Teatro Real de Madrid. Este ano, será distribuído um total de 2,702 mil milhões de euros num sorteio em que 100.000 bolas, com números de 00 000 a 99.999, dentro de um tambor são sorteadas, uma a uma, até que todas as bolas do tambor sejam sorteadas.

O primeiro prémio, no valor de 4 milhões de euros, foi atribuído à combinação vencedora 72480, vendida em 193 séries, ou seja, cada comprador dos cupões de 20 euros recebeu 400 000 euros. Foram 1930 os compradores da série vencedora.

Primeiro prémio da Lotaria de Natal 2024 RTVE

Como são sorteados os números vencedores

No palco do Teatro Real, em Madrid, há dois potes: um grande, com 2,80 metros de altura e 800 quilos de peso, e um pequeno, com 70 centímetros de altura e 400 quilos de peso.

O pote grande é aquele que contém 100.000 bolas correspondentes a todos os números. O fim do sorteio acontece quando já não há bolas no tambor. As bolas pesam 3 gramas e têm um diâmetro de 18 milímetros. Ambos os tambores são banhados a ouro e feitos de uma liga de cobre, estanho e chumbo.

Tambores da Lotaria Nacional de Natal RTVE

O segundo tambor contém os 1.807 prémios totais a serem atribuídos, distribuídos da seguinte forma:

14 prémios principais ou grandes prémios

1.793 prémios denominados “de la pedrea” (prémios menores).

Principais prémios do sorteio da Lotaria de Natal de 2024

El Gordo (primeiro prémio): 400 000 euros

Segundo prémio: 125 000 euros

Terceiro prémio: 50 000 euros

Quarto prémio (2 números): 20.000 euros

Quinto prémio (8 números): 6 000

Bilhetes de lotaria de 5 dígitos (1 794 números): 100 euros

*(por cada décimo vencedor)

História da Lotaria de Natal Espanhola

A história da Lotaria de Natal, o sorteio mais popular do ano em Espanha, remete-nos para um dos momentos mais turbulentos da história espanhola: a guerra da independência contra a ocupação napoleónica.

Em 1812, enquanto a Espanha lutava pela sua liberdade, o ministro Ciriaco González Carvajal teve uma ideia inovadora para angariar fundos sem aumentar a carga fiscal de uma população já duramente afetada pela guerra. Assim nasceu em Cádis, o último bastião da resistência espanhola, a primeira lotaria que viria a lançar as bases do que hoje conhecemos como Lotaria de Natal.

Nas décadas seguintes, esta extração conheceu uma evolução fascinante. No início, era apenas uma das extrações regulares realizadas ao longo do ano. No entanto, a coincidência com a época natalícia criou uma ligação especial com a população. As pessoas começaram a encará-la não só como uma oportunidade de obter dinheiro, mas também como uma forma de partilhar as suas esperanças e sonhos com os seus entes queridos durante a época festiva.

Um fenómeno social único com um impacto económico importante

O que torna a Lotaria de Natal verdadeiramente especial é a sua capacidade de criar momentos de unidade coletiva e de esperança.

Nas semanas que antecedem o sorteio, as administrações das lotarias tornam-se pontos de encontro onde se partilham sonhos e aspirações. As pessoas compram bilhetes em grupo, criando laços especiais com a família, amigos e colegas. Esta prática de partilha da sorte resultou em histórias memoráveis de aldeias inteiras que ganharam o jackpot.

A importância económica da lotaria é impressionante. Todos os anos são postos em circulação milhões de bilhetes a 20 euros cada, gerando uma importante fonte de receitas para o Estado.

As crianças de San Ildefonso: vozes da sorte

Um dos elementos mais cativantes e caraterísticos deste sorteio é a participação das crianças do colégio de Santo Ildefonso. Esta tradição, que remonta a meados do século XIX, tem as suas origens na ação social da instituição, que acolhia crianças órfãs e abandonadas. A clareza das suas vozes a cantar os números e os prémios tornou-se a banda sonora caraterística da manhã de 22 de dezembro em toda a Espanha.

Quanto é que os espanhóis pagam de imposto sobre os prémios da lotaria

Todos os vencedores de prémios superiores a 40.000 euros têm de pagar impostos ao Serviço de Impostos Internos, que ficará com 20 por cento do montante ganho. Assim, no caso de um décimo de um bilhete de lotaria com o Gordo, 400.000 euros. Receberá os primeiros 40.000 euros e depois 80 por cento dos restantes 360.000 euros, ou seja: 40.000 + 288.000 euros, ou seja, 328.000 euros.

A administração fiscal efetua a retenção na fonte:

72 000 euros por cada bilhete de lotaria El Gordo premiado

17 000 euros por cada décimo vencedor do segundo prémio

2.000 euros por cada décimo vencedor do terceiro prémio.

Os prémios podem ser levantados até 22 de março de 2025, data a partir da qual deixam de ser válidos.